Скільки ще нардепи розглядатимуть ринок землі і чому не працюють вночі: відповідь Арахамії

З тими темпами, з якими парламентарі зараз розглядають правки до законопроєкту про ринок землі, процес може затягтися навіть до квітня. Водночас, працювати вночі, щоб пришвидшити розгляд його розгляд, не будуть – не хочуть, аби їх звинувачували у "схемах".

Про це у кулуарах Ради розповів голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Нардеп зауважив: члени опозиційних до його політсили партій поки не розуміють – блокуванням роботи роблять шкоду передовсім саме державі.

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"Якщо буде рухатися таким темпом і ніхто не зрозуміє, що вони просто зараз роблять шкоду державі, не партії "Слуга народу", а державі, тоді це буде в середині квітня, не раніше(завершення розгляду законопроєкту – 24 канал)", – наголосив Арахамія.

На запитання про те, чи є ймовірність нічного розгляду питання, парламентар відповів негативно.

Усі будуть казати, що вночі якісь схеми провертають. А так – уся країна побачить, як ми йдемо нормальним шляхом, законним, а вони чинять штучний спротив. Ми ж вимушені сидіти зараз як папуги, "підтверджуємо" – "не підтверджуємо", натискати ці кнопки. Я думаю, що вони через якийсь час побачать, як люди сприймають цю ініціативу – і відреагують,

– додав Арахамія.

Увага! Аби мати змогу у другому читанні проголосувати за земельну реформу, нардепи мають розглянути понад 4 тисячі правок до законопроєкту. Таким чином процес затягується через нардепів від ОПЗЖ та "Батьківщини". Окрім тисяч правок, вони блокують президію Ради та влаштовують провокації.