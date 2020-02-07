15:41
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Скільки ще нардепи розглядатимуть ринок землі і чому не працюють вночі: відповідь Арахамії

      185 Читать новость на русском
      Давид Арахамія / 24 канал

      З тими темпами, з якими парламентарі зараз розглядають правки до законопроєкту про ринок землі, процес може затягтися навіть до квітня. Водночас, працювати вночі, щоб пришвидшити розгляд його розгляд, не будуть – не хочуть, аби їх звинувачували у "схемах".

      Про це у кулуарах Ради розповів голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Нардеп зауважив: члени опозиційних до його політсили партій поки не розуміють – блокуванням роботи роблять шкоду передовсім саме державі.

      Актуально: Чому Тимошенко та ОПЗЖ блокують ринок землі: пояснення експерта

      "Якщо буде рухатися таким темпом і ніхто не зрозуміє, що вони просто зараз роблять шкоду державі, не партії "Слуга народу", а державі, тоді це буде в середині квітня, не раніше(завершення розгляду законопроєкту – 24 канал)", – наголосив Арахамія.

      На запитання про те, чи є ймовірність нічного розгляду питання, парламентар відповів негативно.

      Усі будуть казати, що вночі якісь схеми провертають. А так – уся країна побачить, як ми йдемо нормальним шляхом, законним, а вони чинять штучний спротив. Ми ж вимушені сидіти зараз як папуги, "підтверджуємо" – "не підтверджуємо", натискати ці кнопки. Я думаю, що вони через якийсь час побачать, як люди сприймають цю ініціативу – і відреагують,
      – додав Арахамія.

      Увага! Аби мати змогу у другому читанні проголосувати за земельну реформу, нардепи мають розглянути понад 4 тисячі правок до законопроєкту. Таким чином процес затягується через нардепів від ОПЗЖ та "Батьківщини". Окрім тисяч правок, вони блокують президію Ради та влаштовують провокації.

      Азаров, Курченко і Захарченко – сусіди: як і де живуть у Росії українські політики-втікачі
      сьогодні
      4136
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Ринок землі Слуга народу Давид Арахамія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Виклики нового десятиліття: як Україні повернути території та перемогти Кремль
      Юрій Шуліпа 129
      сьогодні , 14:29 Серйозні втрати російських військових у Лівії: розкрито нові подробиці
      Михайло Макарук 1048
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      497
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      1035
      сьогодні , 12:54 Соколова, Вітовська та Бородянський відреагували на мовний скандал в 1+1
      Надія Біленко 1448
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук