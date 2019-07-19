Скільки українців вважають Росію агресором: важливі дані

Росія п'ятий рік проявляє відкриту агресію щодо України, підтримує війну на Донбасі, знищує анексований Крим і не збирається звільняти українських полонених зі своїх тюрем. Тому й не дивно, що більшість українців, а саме 66,5% опитаних, називають РФ країною-агресором.

Зокрема, 45,9% опитаних українців наголосили, що Росія є агресором, а ще 20,7% додали, що скоріше згодні з таким твердженням. Однак протилежну думку висловили 23,9% громадян, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Вам буде цікаво: На які міста України може напасти Путін: прогноз Дейнеги

Українців також запитали і про те, як вони ставляться до Росії. Тут думки громадян розділились майже порівну. Так, 46,5% жителів України "дуже добре", або "переважно добре" ставляться до РФ, а 43,6% опитаних дали відповідь "дуже погано" або "в основному погано".

Що кажуть українці про ставлення до Росії?

9% опитаних українців заявили, що дуже добре ставляться до Росії, 37,5% – в основному добре, 21,1% – в основному погано, 22,6% – дуже погано, 9,5 – важко сказати, 0,4% – відмовились відповідати.

Ставлення українців до Росії різко погіршилося навесні 2014 року. Саме тоді Кремль незаконно анексував Крим і сприяв початку війни на Донбасі.



Як українці ставляться до Росії / інфографіка 24 каналу

Опитування проводилося з 5 по 15 липня серед населення України у віці від 18 років і старше. У ньому взяли участь 2 тисячі респондентів, окрім жителів окупованих території Донеччини, Луганщини та Криму. Статичтична похибка – не більш 3,3%.