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      Скільки українців вважають Росію агресором: важливі дані

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      Більшість українців переконані, що Росія є агресором
      Більшість українців переконані, що Росія є агресором / Колаж

      Росія п'ятий рік проявляє відкриту агресію щодо України, підтримує війну на Донбасі, знищує анексований Крим і не збирається звільняти українських полонених зі своїх тюрем. Тому й не дивно, що більшість українців, а саме 66,5% опитаних, називають РФ країною-агресором.

      Зокрема, 45,9% опитаних українців наголосили, що Росія є агресором, а ще 20,7% додали, що скоріше згодні з таким твердженням. Однак протилежну думку висловили 23,9% громадян, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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      Українців також запитали і про те, як вони ставляться до Росії. Тут думки громадян розділились майже порівну. Так, 46,5% жителів України "дуже добре", або "переважно добре" ставляться до РФ, а 43,6% опитаних дали відповідь "дуже погано" або "в основному погано".

      Що кажуть українці про ставлення до Росії?

      1. 9% опитаних українців заявили, що дуже добре ставляться до Росії,
      2. 37,5% – в основному добре,
      3. 21,1% – в основному погано,
      4. 22,6% – дуже погано,
      5. 9,5 – важко сказати,
      6. 0,4% – відмовились відповідати.

      Ставлення українців до Росії різко погіршилося навесні 2014 року. Саме тоді Кремль незаконно анексував Крим і сприяв початку війни на Донбасі.

      ставлення українців до росії, росія-агресор
      Як українці ставляться до Росії / інфографіка 24 каналу

      Опитування проводилося з 5 по 15 липня серед населення України у віці від 18 років і старше. У ньому взяли участь 2 тисячі респондентів, окрім жителів окупованих території Донеччини, Луганщини та Криму. Статичтична похибка – не більш 3,3%.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Інфографіка Війна на Донбасі Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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