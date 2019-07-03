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      Скільки українців вважають, що треба переписати Конституцію

      137 Читать новость на русском

      При зміні влади українці прагнуть дуже швидких і кардинальних змін. Наприклад, аби відразу долар знову став по вісім. І як тільки дива не трапляється – зрада. Більше того, усі починають "кричати" про права, забуваючи про обов'язки. Так і з Конституцією України. Ніхто не знає, що воно, але скандують, що переписувати її потрібно.

      67% українців твердо переконані, що чинну Конституцію необхідно переписувати. У той же час 47% взагалі ніколи не читали текст Конституції.

      Читайте також: За кого українці готові проголосувати на виборах до Ради: результати опитування

      Читали окремі розділи Основного Закону україни 33% громадян. І лише 10% українців знайомі із усіма розділами Конституції.

      хто хоче змінити конституцію
      10% українців знайомі із усіма розділами Конституціїї

      46% знає, що за Конституцією носієм суверенітету та джерелом влади в країні є народ. А от 34% вважає, що таким суб'єктом є президент. 

      конституція скільки треба змінити
      34% вважає, що носієм суверенітету та джерелом влади в країні є президент

      38% впевнені, що вищі органи державної влади та посадовці постійно порушують Конституцію.

      Інформація: Фонд "Демократичні ініціативи".

      Повний випуск "Вєсті UA" – дивіться тут.

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      Теги: Новини України Конституція Законодавство
      Джерело: 24 канал
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