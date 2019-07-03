Скільки українців вважають, що треба переписати Конституцію

При зміні влади українці прагнуть дуже швидких і кардинальних змін. Наприклад, аби відразу долар знову став по вісім. І як тільки дива не трапляється – зрада. Більше того, усі починають "кричати" про права, забуваючи про обов'язки. Так і з Конституцією України. Ніхто не знає, що воно, але скандують, що переписувати її потрібно.

67% українців твердо переконані, що чинну Конституцію необхідно переписувати. У той же час 47% взагалі ніколи не читали текст Конституції.

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Читали окремі розділи Основного Закону україни 33% громадян. І лише 10% українців знайомі із усіма розділами Конституції.



10% українців знайомі із усіма розділами Конституціїї

46% знає, що за Конституцією носієм суверенітету та джерелом влади в країні є народ. А от 34% вважає, що таким суб'єктом є президент.



34% вважає, що носієм суверенітету та джерелом влади в країні є президент



38% впевнені, що вищі органи державної влади та посадовці постійно порушують Конституцію.

Інформація: Фонд "Демократичні ініціативи".

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