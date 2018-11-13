Скільки відсотків зростання економіки України "з’їдає" корупція: дані МВФ

За підрахунками Міжнародного валютного фонду, якби рівень корупції в Україні був на рівні європейських країн, що розвиваються, то зростання економіки становило б 5% щороку. Проте на сьогодні корупція в України "з'їдає" до 2% зростання економіки держави.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє "Громадське".

Якби рівень корупції в Україні було знижено до середнього рівня серед європейських країни, то реальне зростання ВВП складало б не 3%, а 5%. Більше того, це змінило б потенціал зростання,

– сказав представник МВФ.

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Він наголосив, що корупція є однією з ключових перешкод на шляху до економічного зростання України.

Люнгман також заявив, що економічне зростання та відновлення України наразі є недостатніми.

"Безумовно, зростання економіки на 3% на рік – це краще, ніж її падіння на 10%, яке Україна пережила у 2015 році. Проте, якщо подивитися в контексті, то європейські країни, що розвиваються, наразі зростають у середньому на 4-5% щороку, що свідчить про недостатньо швидке відновлення України", – пояснив представник МВФ.

До слова, згідно з результатами соціологічного опитування, більшість українців вважають, що розвитку держави найбільше перешкоджає корупція.