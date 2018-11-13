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      Скільки відсотків зростання економіки України "з’їдає" корупція: дані МВФ

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      Корупція заважає зростанню економіки України
      Корупція заважає зростанню економіки України / Фото з вільних мереж

      За підрахунками Міжнародного валютного фонду, якби рівень корупції в Україні був на рівні європейських країн, що розвиваються, то зростання економіки становило б 5% щороку. Проте на сьогодні корупція в України "з'їдає" до 2% зростання економіки держави.

      Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє "Громадське".

      Якби рівень корупції в Україні було знижено до середнього рівня серед європейських країни, то реальне зростання ВВП складало б не 3%, а 5%. Більше того, це змінило б потенціал зростання,
      – сказав представник МВФ.

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      Він наголосив, що корупція є однією з ключових перешкод на шляху до економічного зростання України.

      Люнгман також заявив, що економічне зростання та відновлення України наразі є недостатніми.

      "Безумовно, зростання економіки на 3% на рік – це краще, ніж її падіння на 10%, яке Україна пережила у 2015 році. Проте, якщо подивитися в контексті, то європейські країни, що розвиваються, наразі зростають у середньому на 4-5% щороку, що свідчить про недостатньо швидке відновлення України", – пояснив представник МВФ.

      До слова, згідно з результатами соціологічного опитування, більшість українців вважають, що розвитку держави найбільше перешкоджає корупція.

      Теги: Новини України Новини політики МВФ Корупція
      Джерело: 24 Канал
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