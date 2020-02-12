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      Скільки витрачають українські сім'ї на алкоголь: статистика

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      Скільки родини витрачають на алкогольні напої / ital.live

      Середньостатистична українська родина витрачає на алкогольні напої, в середньому, 93 гривні на місяць.

      За даними Держстату за 2019 рік, українська сім’я, яка проживає в місті, витрачає на алкоголь 109 гривень на місяць. А родина, що проживає в сільській місцевості – 62 гривні на місяць.

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      Родина, яка має дітей, витрачає на алкогольні напої менше, ніж сім’ї, де немає дітей:

      • сім’ї з дітьми – 82 гривні на місяць;
      • сім’ї, де немає дітей – 113 гривень на місяць.

      Скільки витрачає на проживання середньостатистична родина в Україні:

      • на продукти харчування та безалкогольні – 3,9 тисяч гривень.
      • на тютюнові вироби – 193 гривні;
      • на одяг і взуття – 556 гривень;
      • на транспорт – 584 гривні.

      Серед країн Європи продукти в Україні найдешевші, за винятком Польщі та кількох інших країн. Але українці витрачають на їжу майже половину власних доходів, в той час як європейці — не більше 15%.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Інфографіка Ціни Гроші Алкоголь
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