Скільки витрачають українські сім'ї на алкоголь: статистика

Середньостатистична українська родина витрачає на алкогольні напої, в середньому, 93 гривні на місяць.

За даними Держстату за 2019 рік, українська сім’я, яка проживає в місті, витрачає на алкоголь 109 гривень на місяць. А родина, що проживає в сільській місцевості – 62 гривні на місяць.

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Родина, яка має дітей, витрачає на алкогольні напої менше, ніж сім’ї, де немає дітей:

сім’ї з дітьми – 82 гривні на місяць;

сім’ї, де немає дітей – 113 гривень на місяць.

Скільки витрачає на проживання середньостатистична родина в Україні:

на продукти харчування та безалкогольні – 3,9 тисяч гривень.

на тютюнові вироби – 193 гривні;

на одяг і взуття – 556 гривень;

на транспорт – 584 гривні.

Серед країн Європи продукти в Україні найдешевші, за винятком Польщі та кількох інших країн. Але українці витрачають на їжу майже половину власних доходів, в той час як європейці — не більше 15%.