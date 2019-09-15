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      Скільки витратять на субсидії у 2020 році: проєкт держбюджету

      207 Читать новость на русском
      Скільки витратять на субсидії в Україні у 2020 році
      Скільки витратять на субсидії в Україні у 2020 році / dtkt.com.ua

      У проєкт державного бюджету на 2020 рік буде закладено 47 мільярдів 600 мільйонів гривень для виплат субсидій українцям. Субсидію отримають всі, хто її потребує, запевнила на брифінгу міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

      "47,6 мільярдів закладено на субсидії. Тобто в повній мірі ми пройшли всі ці розрахунки з Міністерством соціальної політики, в повній мірі всі, хто потребуватиме субсидії, будуть ними забезпечені", – заявила Маркарова.

      Читайте також: В Україні хочуть змінити критерії нарахування субсидій

      Вона також запевнила, що у 2020 році не буде жодних затримок з виплатою субсидій.

      Хто і як затверджує державний бюджет України? Законопроєкт про державний бюджет на рік створює Міністерство фінансів. Потім документ виносять на розгляд Кабміну, який має затвердити цей проєкт. Після цього документ надходить до Верховної Ради. Там бюджет розглядають у трьох читаннях: між першим і другим до законопроєкту можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, підпишуть спікер та президент і опублікують в офіційній пресі уряду, він стає законом.

      всі новини про проєкт держбюджету на 2020 рік:
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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Бюджет Субсидії Гроші Міністерство фінансів України Оксана Маркарова Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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