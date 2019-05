Скільки ядерної зброї має США: вчені назвали цифру

США мають у своєму арсеналі близько 3,8 тисячі ядерних боєголовок, з яких більше ніж половину вже встановили на носіях.

За результатами дослідження вчених, яке опублікувало видання The Bulletin of the Atomic Scientists, США розгорнули 1740 ядерних боєголовок на стратегічних носіях, ще понад 2 тисячі боєголовок перебувають у резерві та зберігаються на складах.

1,3 тисячі боєголовок встановлено на міжконтинентальних балістичних ракетах і ракетах підводних човнів Trident II D5, бомбардувальники обладнано 300 ядерними бомбами, ще 150 боєголовок – на базах європейських союзників.

Однак майже 2,4 тисячі боєголовок утилізують до 2030 року. А все через закінчення їхнього терміну використання.



Країни, які мають ядерну зброю