Сколько ядерного оружия есть у США: ученые назвали цифру

США имеют в своем арсенале около 3,8 тысячи ядерных боеголовок, из которых более половины уже установили на носителях.

По результатам исследования ученых, которое опубликовало издание The Bulletin of the Atomic Scientists, США развернули 1740 ядерных боеголовок на стратегических носителях, еще более 2 тысяч боеголовок находятся в резерве и хранятся на складах.

1,3 тысячи боеголовок установлено на межконтинентальных баллистических ракетах и ​​ракетах подводных лодок Trident II D5, бомбардировщики оборудовано 300 ядерными бомбами, еще 150 боеголовок – на базах европейских союзников.

Однако почти 2,4 тысячи боеголовок утилизируют до 2030 года. А все из-за истечения их срока использования.



Страны, у которых есть ядерное оружие