10:57
4 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Сігал, Охлобистін і Прілєпін – партія фріків РФ. Фюрер реінкарнувався в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:54, 3 лютого
      Вєсті.UA: Нова валюта – українське пессо. Тимошенко пропонує продавати "слуг народу"
      Вєсті.UA
      21:08, 3 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА

      Які зарплати у європейців: інфографіка

      3 Читать новость на русском
      Які зарплати у Європі / shutterstock.com

      У країнах Східної Європи середня місячна зарплата у 2019 році склала менше 600 євро, а на північному заході – понад 1500 євро.

      Мінімальна заробітна плата існує у 21 з 27 держав-членів ЄС, свідчать дані Євростату. Мінімалки не мають Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія та Швеція.

      До теми: Які зарплати в Україні у робітничій сфері: інфографіка

      Країни, які мають національну мінімальну заробітну плату, можна розділити на 3 основні групи, виходячи з рівня в євро. Всі цифри наведені до вирахування податків.

      Довідка. Станом на 4 лютого курс євро становить 27 гривень 75 копійок.

      Де найнижча зарплата

      У січні 2020 року Болгарія мала найнижчу валову мінімальну заробітну плату – 312 євро в ЄС.

      Дев'ять держав-членів, розташованих переважно на сході ЄС, мають мінімальну заробітну плату між 400 євро та приблизно 600 євро на місяць:

      • Латвія – 430 євро;
      • Румунія – 466 євро;
      • Угорщина – 487 євро;
      • Хорватія – 546 євро;
      • Чехія – 575 євро;
      • Словаччина – 580 євро;
      • Естонія – 584 євро;
      • Литва – 607 євро;
      • Польща – 611 євро.

      До речі: В Україні зросла середня зарплата: інфографіка

      У 5 інших державах-членах, розташованих переважно на півдні Євросоюзу, мінімалка становила від 700 євро до 1000 євро на місяць:

      • Португалія – 741 євро;
      • Греція – 758 євро;
      • Мальта – 777 євро;
      • Словенія – 941 євро;
      • Іспанія – 1050 євро.

      Де найвища зарплата

      У решті 7 держав-членів на заході та півночі ЄС мінімальна заробітна плата перевищувала 1500 євро на місяць:

      • Франція – 1 539 євро;
      • Німеччина – 1 584 євро;
      • Бельгія – 1 594 євро;
      • Нідерланди – 1 636 євро;
      • Ірландія – 1 656 євро;
      • Люксембург – 2 142 євро.

      Для порівняння, у січні 2020 року мінімальна заробітна плата в США становила 1119 євро на місяць.

      зарплата європа європейців скльки заробляють гроші
      Які зарплати у Європі/ Інфографіка Євростату

      Які зарплати зараз в Україні?З 1 січня 2020 року "мінімалка" в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.

      Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      47813
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Зарплата Мінімальна зарплата Гроші Євросоюз Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:21 Резонансні вбивства у Києві: на яких етапах розслідування гучних смертей
      Ярослав Голобородько 695
      сьогодні , 08:40 Як коронавірус змінив життя мільйонів, або Чому краще скасувати подорож в Південно-Східну Азію
      Світові Медіа 268
      28 січня , 11:20 Який принтер обрати для малого бізнесу: реальні історії підприємців
      Єва Шварц 3835
      30 січня , 10:00 Чому не варто лікувати геморой народними методами та які наслідки це може мати
      2169
      сьогодні , 07:03 "Злодії в законі": як боролися з криміналом у світі та що пропонують українцям
      Ірина Поліщук 1357
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук