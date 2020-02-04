Які зарплати у європейців: інфографіка

У країнах Східної Європи середня місячна зарплата у 2019 році склала менше 600 євро, а на північному заході – понад 1500 євро.

Мінімальна заробітна плата існує у 21 з 27 держав-членів ЄС, свідчать дані Євростату. Мінімалки не мають Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія та Швеція.

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Країни, які мають національну мінімальну заробітну плату, можна розділити на 3 основні групи, виходячи з рівня в євро. Всі цифри наведені до вирахування податків.

Довідка. Станом на 4 лютого курс євро становить 27 гривень 75 копійок.

Де найнижча зарплата

У січні 2020 року Болгарія мала найнижчу валову мінімальну заробітну плату – 312 євро в ЄС.

Дев'ять держав-членів, розташованих переважно на сході ЄС, мають мінімальну заробітну плату між 400 євро та приблизно 600 євро на місяць:

Латвія – 430 євро;

Румунія – 466 євро;

Угорщина – 487 євро;

Хорватія – 546 євро;

Чехія – 575 євро;

Словаччина – 580 євро;

Естонія – 584 євро;

Литва – 607 євро;

Польща – 611 євро.

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У 5 інших державах-членах, розташованих переважно на півдні Євросоюзу, мінімалка становила від 700 євро до 1000 євро на місяць:

Португалія – 741 євро;

Греція – 758 євро;

Мальта – 777 євро;

Словенія – 941 євро;

Іспанія – 1050 євро.

Де найвища зарплата

У решті 7 держав-членів на заході та півночі ЄС мінімальна заробітна плата перевищувала 1500 євро на місяць:

Франція – 1 539 євро;

Німеччина – 1 584 євро;

Бельгія – 1 594 євро;

Нідерланди – 1 636 євро;

Ірландія – 1 656 євро;

Люксембург – 2 142 євро.

Для порівняння, у січні 2020 року мінімальна заробітна плата в США становила 1119 євро на місяць.



Які зарплати у Європі/ Інфографіка Євростату

Які зарплати зараз в Україні?З 1 січня 2020 року "мінімалка" в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.



Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.