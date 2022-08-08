Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Також відомо, що росія поширює на окупованих землях фейки про масові обстріли з боку ЗСУ.
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росіяни на Півдні втратили багато техніки
Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено 3 удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському,
– повідомило командування.
Також росіяни пояснили, що за результатами цих атак та завдяки роботі ракетно-артилерійських підрозділів з виконання вогневих завдань, підтверджено, що ворог втратив:
- 24 російських окупанти;
- 1 танк Т-62;
- 5 одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки.
Ба більше, Збройні Сили України в районі Чарівного, в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів. Проте остаточні втрати ворога ще дорозвідуються.
В Чорному морі досі ворожі сили
У російських окупантів в Чорному морі продовжують маневрувати орієнтовно 10 бойових кораблів ворожого флоту, серед них напоготові:
- 4 носії ракет типу "Калібр";
- а також один великий десантний корабель.
Ворожа пропаганда продовжує вкидувати фейки і сіяти паніку серед населення, зокрема на окупованих територіях, щодо масованих обстрілів Збройними Силами України аж до повного знищення тих населених пунктів, що будуть вивільняти з-під окупаці,
– мовиться в повідомленні.
Він також додав, що вороги намагається налаштувати місцеве населення проти ЗСУ.
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