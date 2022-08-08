Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Також відомо, що росія поширює на окупованих землях фейки про масові обстріли з боку ЗСУ.

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росіяни на Півдні втратили багато техніки

Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено 3 удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському,

– повідомило командування.

Також росіяни пояснили, що за результатами цих атак та завдяки роботі ракетно-артилерійських підрозділів з виконання вогневих завдань, підтверджено, що ворог втратив:

24 російських окупанти;

1 танк Т-62;

5 одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки.

Ба більше, Збройні Сили України в районі Чарівного, в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів. Проте остаточні втрати ворога ще дорозвідуються.

В Чорному морі досі ворожі сили

У російських окупантів в Чорному морі продовжують маневрувати орієнтовно 10 бойових кораблів ворожого флоту, серед них напоготові:

4 носії ракет типу "Калібр";

а також один великий десантний корабель.

Ворожа пропаганда продовжує вкидувати фейки і сіяти паніку серед населення, зокрема на окупованих територіях, щодо масованих обстрілів Збройними Силами України аж до повного знищення тих населених пунктів, що будуть вивільняти з-під окупаці,

– мовиться в повідомленні.

Він також додав, що вороги намагається налаштувати місцеве населення проти ЗСУ.

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