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Складіть заповіт: Держдеп США рекомендує перед поїздкою в КНДР готуватися до найгіршого

16:14, сьогодні 287 Читать новость на русском
Держдеп США рекомендує своїм громадянам перед поїздкою в КНДР скласти заповіт
Держдеп США рекомендує своїм громадянам перед поїздкою в КНДР скласти заповіт / Everplans

Громадянам сполучених Штатів, які хочуть відвідати Північну Корею, потрібно отримати спеціальний дозвіл від Держдепартаменту США та виконати низку рекомендацій. Серед них – складання заповіту та підготовка до потенційного похорону.

Про це повідомляє The Telegraph.

Видання зауважує, що дозвіл для поїздки в закриту країну видається американським відомством тільки за "дуже обмежених обставин".

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Держдепартамент попереджає, що він не в змозі надати термінову допомогу, оскільки у нього немає посольства у КНДР, і радить мандрівникам готуватися до найгіршого.

Складіть заповіт, призначте опікунів для своїх дітей, домашніх тварин та майна,
– йдеться у рекомендації Держдепу США.

"Страхітливі поради" пов'язані з новими правилами, які ввели в минулому році після смерті американського студента Отто Уормбіра, якого заарештували під час канікул в Пхеньяні і засудили до 15 років трудових робіт. "Минулого літа він повернувся додому в загадковому стані коми і незабаром помер", – нагадує британська газета.

Теги: Новини політики США КНДР
Джерело: 24 Канал
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