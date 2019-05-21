Сколько человек подали документы на получение паспорта России: отчет ОБСЕ

На днях так называемый "глава" так называемого "ДНР" Денис Пушилин заявил, что документы на получение паспорта РФ подали более 2500 человек, проживающих на оккупированных территориях.

Количество вроде бы не аховое, но и немалое – и цифра, сама по себе имела серьезное информационное и деморализующее значение, играющее на руку российской пропаганде.

Однако не успел Денис Пушилин сделать свое заявление, как СММ ОБСЕ опубликовало отчет, в котором на момент заявления лидера непризнанного злокачественного образования, было зафиксировано... 20 заявок, поданных в так называемую миграционную службу для получения паспорта РФ.



Денис Пушилин

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Таким образом, тысячи ринувшихся за получением паспорта, на деле оказались не более чем фейком или…

Стоит отметить, что среди желающих получить паспорт РФ немало боевиков, которые рьяно сжигали украинские документы и получали целлюлозные изделия с так называемой геральдикой так называемых "ЛНР" и "ДНР." С другой стороны, на руках этих, так называемых документов, которые в действительности, не действительны, куда меньше чем ожидалось. А потому, возможно желающих и намного больше, но вот из-за "большого ума" претендовать на что-либо, они уж точно не смогут.

Более того, многие жители оккупированных территорий прекрасно понимают, что получение паспорта РФ лишит их украинских пенсий и разного рода социальных выплат, помощи.

Стоит отметить, что в первых рядах на получение российского паспорта были так называемые руководители так называемых "республик" и их окружение. Речь идет как о Денисе Пушилине, его любовнице Талакиной, так и еще о ряде других персонажей, которые получали паспорта "впереди паровоза".



Виктория Талакина

Между тем как говорится, от греха подальше, после слива паспортов Пушилина, Талакиной и еще ряда персон в открытый доступ, что лишний раз продемонстрировало – все кто получают российские паспорта, берутся на учет, герой паспортизации отправился в Ростове-на-Дону. Там он встретился с Владиславом Сурковым во время турнира по смешанным единоборствам (ММА). Не исключено, что Пушилин в ходе встречи отчитывался о том, почему подача заявок на выдачу паспортов идет так вяло, но, в данном случае, важен не темп, а сам факт и перспектива, в том числе и коммерческая.

Перспектива такова, что выдача так называемых паспортов "ЛНР" и "ДНР" позволит легализовать на оккупированной территории не только представителей местных НВФ, но и большое количество заезжих "казачков" из Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, а так же кадровых офицеров и спецслужб гибридного соседа, которым нужно прикрытие.

Помимо этого, уже стоят расценки на получение паспортов "ЛНР" и "ДНР" и российского в разбросе от $300 до $700. Скажем так – заработала еще одна экономическая ветвь стремительно развивающегося края "молочных рек и кисельных берегов".

В свою очередь, несмотря на столь бурную деятельность на оккупированных территориях, реакция уже новой власти, инаугурация которой сегодня имела место, заставляет желать лучшего, ведь сказать, что она пассивная – это не сказать ничего.

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