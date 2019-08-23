SkyUp планує літати на Шрі-Ланку: на коли заплановані перші рейси з України
Український лоукост просить дозволу на польоти з Києва в Коломбо. Ймовірно, у майбутньому він літатиме на Шрі-Ланку двічі на тиждень.
Так, SkyUp запросив права на польоти з Києва на острів в Індійському океані в Державіаслужбі України. Про це інформує Avianews.
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Так, у своєму проханні SkyUp вказує дату: з 1 жовтня на необмежений термін з частотою два рази на тиждень.
Втім, це ще не все: лоукост подав ще одну заявку – на польоти в австрійський Зальцбург.
До речі! Наразі прямих рейсів із Києва до Коломбо або ж до Зальцбурга немає.
Раніше рейс Київ-Коломбо виконувала МАУ, але авіакомпанія закрила маршрут через неефективність.
Що відомо про Шрі-Ланку? Це країна і острів в північній частині Індійського океану. Шрі-Ланка розташована всього за 31 кілометр від південно-східного узбережжя Індії. Площа острівної країни –65 610 кілометрів квадратних.
Шрі-Ланка є популярним курортом, на якому полюбляють відпочивати туристи з усього світу.
Кількаметрова скульптура Будди у Бентоті, Шрі-Ланка