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      SkyUp планирует летать на Шри-Ланку: на когда запланированы первые рейсы из Украины

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      Коломбо
      Коломбо / Иллюстративное фото

      Украинский лоукост просит разрешения на полеты из Киева в Коломбо. Вероятно, в будущем он будет летать на Шри-Ланку дважды в неделю.

      Так, SkyUp попросил права на полеты из Киева на остров в Индийском океане у Госавиаслужбы Украины. Об этом информирует Avianews.

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      Так, в своей просьбе SkyUp указывает дату: с 1 октября на неограниченный срок с частотой два раза в неделю.

      Впрочем, это еще не все: лоукост подал еще одну заявку – на полеты в австрийский Зальцбург.

      Кстати! Сейчас прямых рейсов из Киева в Коломбо или в Зальцбург нет.
      Ранее рейс Киев-Коломбо выполняла МАУ, но авиакомпания закрыла маршрут из-за не рентабельности.

      Что известно про Шри-Ланку?
      Это страна и остров в северной части Индийского океана. Шри-Ланка расположена всего в 31 километре от юго-восточного побережья Индии. Площадь островной страны – 65 610 квадратных километров.

      Шри-Ланка является популярным курортом, на котором любят отдыхать туристы со всего мира.Шрі-Ланка Бентота БуддаМногометровая скульптура Будды в Бентоте, Шри-Ланка

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Австрия SkyUp авиация
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