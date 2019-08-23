SkyUp планирует летать на Шри-Ланку: на когда запланированы первые рейсы из Украины

Украинский лоукост просит разрешения на полеты из Киева в Коломбо. Вероятно, в будущем он будет летать на Шри-Ланку дважды в неделю.

Так, SkyUp попросил права на полеты из Киева на остров в Индийском океане у Госавиаслужбы Украины. Об этом информирует Avianews.

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Так, в своей просьбе SkyUp указывает дату: с 1 октября на неограниченный срок с частотой два раза в неделю.

Впрочем, это еще не все: лоукост подал еще одну заявку – на полеты в австрийский Зальцбург.

Кстати! Сейчас прямых рейсов из Киева в Коломбо или в Зальцбург нет.

Ранее рейс Киев-Коломбо выполняла МАУ, но авиакомпания закрыла маршрут из-за не рентабельности.

Что известно про Шри-Ланку?

Это страна и остров в северной части Индийского океана. Шри-Ланка расположена всего в 31 километре от юго-восточного побережья Индии. Площадь островной страны – 65 610 квадратных километров.



Шри-Ланка является популярным курортом, на котором любят отдыхать туристы со всего мира. Многометровая скульптура Будды в Бентоте, Шри-Ланка