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      SkyUp запускає нові рейси з Запоріжжя і Харкова: ціни та вигідні пропозиції

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      SkyUp запускає нові рейси з Запоріжжя і Харкова
      SkyUp запускає нові рейси з Запоріжжя і Харкова / skyup.aero

      Український лоукостер авіакомпанія SkyUp оголосила про початок продажів квитків на нові рейси з аеропортів Запоріжжя і Харків. Відтак вже з кінця травня українці зможуть полетіти до Барселони з Запоріжжя, та ще на чотири напрями з Харкова.

      Рейси з Запоріжжя

      Перші рейси Запоріжжя – Барселона заплановані на 25 травня. Про це повідомили на сайті авіакомпанії.

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      Ціни на квитки до Барселони стартують від 2864 гривень, але у день запуску рейсу доведеться заплатити 3273 гривні в один бік. Польоти будуть здійснюватися двічі на тиждень – щосереди та щосуботи.

      Запоріжжя – Барселона
      Ціни вказані за одну людину без урахування багажу

      Рейси з Харкова

      З Харкова польотна програма буде більш насиченою:

      Рейс Харків – Барселона також буде виконуватися з 25 травня щосереди та щосуботи. Ціни стартують від 3013 гривень в один бік.


      Ціни вказані за одну людину без урахування багажу

      Також SkyUp анонсував рейси Харків – Ларнака (щочетверга з 30 травня, ціна – від 2346 гривень), Харків – Ріміні (щонеділі з 2 червня, ціна – від 2617 гривень), Харків – Кутаїсі (щовівторка та щоп'ятниці з 2 червня, ціни – від 2210 гривень).

      Що відомо про SkyUp?Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує п'ять літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

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      Теги: Новини України Ціни авіація SkyUp
      Джерело: 24 Канал
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