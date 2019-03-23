SkyUp запускає нові рейси з Запоріжжя і Харкова: ціни та вигідні пропозиції

Український лоукостер авіакомпанія SkyUp оголосила про початок продажів квитків на нові рейси з аеропортів Запоріжжя і Харків. Відтак вже з кінця травня українці зможуть полетіти до Барселони з Запоріжжя, та ще на чотири напрями з Харкова.

Рейси з Запоріжжя

Перші рейси Запоріжжя – Барселона заплановані на 25 травня. Про це повідомили на сайті авіакомпанії.

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Ціни на квитки до Барселони стартують від 2864 гривень, але у день запуску рейсу доведеться заплатити 3273 гривні в один бік. Польоти будуть здійснюватися двічі на тиждень – щосереди та щосуботи.



Ціни вказані за одну людину без урахування багажу

Рейси з Харкова

З Харкова польотна програма буде більш насиченою:

Рейс Харків – Барселона також буде виконуватися з 25 травня щосереди та щосуботи. Ціни стартують від 3013 гривень в один бік.



Ціни вказані за одну людину без урахування багажу

Також SkyUp анонсував рейси Харків – Ларнака (щочетверга з 30 травня, ціна – від 2346 гривень), Харків – Ріміні (щонеділі з 2 червня, ціна – від 2617 гривень), Харків – Кутаїсі (щовівторка та щоп'ятниці з 2 червня, ціни – від 2210 гривень).

Що відомо про SkyUp?Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує п'ять літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.