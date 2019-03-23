SkyUp запускает новые рейсы из Запорожья и Харькова: цены и выгодные предложения

Украинский лоукостер, авиакомпания SkyUp, объявила о начале продаж билетов на новые рейсы из аэропортов Запорожья и Харькова. Поэтому уже с конца мая украинцы смогут полететь в Барселону из Запорожья, и еще на четыре направления из Харькова.

Рейсы из Запорожья

Первые рейсы Запорожье – Барселона запланированы на 25 мая. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

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Цены на билеты в Барселону стартуют от 2864 гривен, но в день запуска рейса придется заплатить 3273 гривны в одну сторону. Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по средам и субботам.



Цены указаны за одного человека без учета багажа

Рейсы из Харькова

Из Харькова полетная программа будет более насыщенной:

Рейс Харьков – Барселона будет выполняться с 25 мая по средам и субботам. Цены стартуют от 3013 гривен в одну сторону.



Цены указаны за одного человека без учета багажа

Также SkyUp анонсировал рейсы Харьков – Ларнака (каждый четверг с 30 мая, цена – от 2346 гривен), Харьков – Римини (воскресенье с 2 июня, цена – от 2617 гривен), Харьков – Кутаиси (каждый вторник и пятницу со 2 июня, цены – от 2210 гривен).

Что известно о SkyUp? Авиакомпания SkyUp – это украинский лоукост, который начал свои полеты 21 мая 2018 года. Базируется в Международном Аэропорту "Киев", основные направления — Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа. Флот компании насчитывает пять самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности со Львова в Одессу.