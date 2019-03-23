SkyUp запускает новые рейсы из Запорожья и Харькова: цены и выгодные предложения
Украинский лоукостер, авиакомпания SkyUp, объявила о начале продаж билетов на новые рейсы из аэропортов Запорожья и Харькова. Поэтому уже с конца мая украинцы смогут полететь в Барселону из Запорожья, и еще на четыре направления из Харькова.
Рейсы из Запорожья
Первые рейсы Запорожье – Барселона запланированы на 25 мая. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.
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Цены на билеты в Барселону стартуют от 2864 гривен, но в день запуска рейса придется заплатить 3273 гривны в одну сторону. Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по средам и субботам.
Цены указаны за одного человека без учета багажа
Рейсы из Харькова
Из Харькова полетная программа будет более насыщенной:
Рейс Харьков – Барселона будет выполняться с 25 мая по средам и субботам. Цены стартуют от 3013 гривен в одну сторону.
Цены указаны за одного человека без учета багажа
Также SkyUp анонсировал рейсы Харьков – Ларнака (каждый четверг с 30 мая, цена – от 2346 гривен), Харьков – Римини (воскресенье с 2 июня, цена – от 2617 гривен), Харьков – Кутаиси (каждый вторник и пятницу со 2 июня, цены – от 2210 гривен).
Что известно о SkyUp? Авиакомпания SkyUp – это украинский лоукост, который начал свои полеты 21 мая 2018 года. Базируется в Международном Аэропорту "Киев", основные направления — Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа. Флот компании насчитывает пять самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности со Львова в Одессу.