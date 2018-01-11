Слідство так і не встановило причини виникнення пожежі у таборі "Вікторія" в Одесі

У зв'язку із тим, що корпус дитячого табору “Вікторія” майже повністю знищений вогнем, підтвердити чи спростувати окрему версію причини пожежі не можливо. Відтак у слідства залишаються чотири ймовірні версії виникнення пожежі.

Про це з посиланням на заяву прес-служби прокуратури Одеської області повідомляє УНН.

"Відповідно до пожежно-технічних досліджень встановлено чотири ймовірних причини виникнення пожежі: виникнення пожежі від джерела відкритого вогню (полум’я сірника, полум’я свічок, тління тютюнового виробу); від короткого замикання; унаслідок занесення стороннього джерела запалювання; від тепла, отриманого від більш розігрітого або розжареного предмета (електрокип’ятильник)", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, будівельно-технічні дослідження засвідчили, що виконані будівельні роботи з будівництва (реконструкції) корпусів не відповідають проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Паливно-мастильних матеріалів під час експертизи не виявлено.

Окрім того, Прокуратура Одеської області направила до Приморського районного суду клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного – директора дитячого табору "Вікторія".

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Поряд із цим триває розслідування у кримінальних провадженнях щодо службової недбалості посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. У рамках вказаного провадження слідчими прокуратури повідомлено про підозру колишньому заступнику Одеського міського голови та посадовцю ГУ ДСНС в Одеській області.

Також триває досудове розслідування, у ході якого перевіряється інформація про службове підроблення під час будівництва і реконструкції дитячого табору та заволодіння коштами співробітників дитячого закладу.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі спалахнула пожежа. У результаті 3 дитини загинули та ще 3 потрапили до лікарні.