ЗМІ поширили відео, у якому голова фракції "Слуги народу" у Раді Давид Арахамія заявив, що його партії вигідно програти місцеві вибори. У партії оперативно відреагували спростуванням, адже заява політика набула резонансу.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів говорив про місцеві вибори, пише 24 канал.

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19 вересня у низці ЗМІ та телеграм-каналів поширили короткий 20-секундний уривок із записом слів Арахамії, де він заявляє, що "Слузі народу" буцімто вигідно програти місцеві вибори.

Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Чому? Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі – не на нас. Не ми ж, як би, рулимо містом,

– говорить у відео Арахамія.

Через значний резонанс у суспільстві цієї заяви щодо участі у місцевих виборах президентської партії "Слуга народу" опублікувала офіційну реакцію. У телеграм-каналі партії, зокрема, мовиться, що "опоненти використали свій улюблений прийом" – "вирвали 20 секунд із контексту годинного виступу".

Ми змушені спростувати повідомлення, начебто голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявляє, що партії вигідно програти на місцевих виборах,

– написали у пресслужбі "Слуги народу".

Разом із цією заявою партійці опублікували триваліше відео із записом слів Арахамії. Мовляв, голова фракції обговорював з журналістами "різні версії політтехнологів щодо місцевих виборів і розвитку політичної ситуації".

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У опублікованому "Слугою народу" відео Давид Арахамія говорить таке (наводимо повністю):

"Багато політтехнологів так кажуть: насправді в місцевих виборах перемагати – собі дорожче. Щойно тебе вибрали – ти нагорі. Щойно пішов перший же опалювальний сезон, другий – ти вже не з такими епітетами, антиепітетами тебе починають називати. Якщо розглядати, що нам потрібно вийти на парламентські вибори через чотири роки – отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Чому? Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі – не на нас. Не ми ж, як би, рулимо містом. Це не дивна логіка, це ми зараз говоримо з точки зору політтехнологій".

Зауважимо, у відео, опублікованому партією, початок розмови також урізаний. В розмові Арахамія почав речення зі слів: " Моя думка така, і багато політтехнологів так кажуть..."