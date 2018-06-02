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Слова "сексуальна орієнтація" і "ґендерна ідентичність" можуть прибрати з усіх законів України

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ЛГБТ-спільноти
ЛГБТ-спільноти / medium.com

Поки ми радісно спостерігаємо за фіналом Ліги Чемпіонів і гребемо в бік Європи, підводний вир середньовічних стереотипів непомітно засмоктує нас. Ми звикли до петицій, звикли, що вони розглядаються, що по ним виносять певні рішення.

Так от ловіть свіженьке: петиція, що називає представників ЛГБТ-спільноти людьми з "девіантною статевою поведінкою" і "розладами власної психосексуальної ідентифікації", була розглянута Комітетом з питань сім'ї та молоді. Розглянута і погоджена.

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Саму петицію склав пастор Церкви євангельських християн Віктор Танцюра. Це його друга спроба, першу петицію було видалено через представницю омбудсмена Оксану Філіпішину, яка визнала петицію дискримінаційною.

Друга ж спроба Танцюри набрала 25 тисяч підписів і реверанс від Комітету: у відповіді на звернення пастора є окрема сторінка, де детально розписано як саме в Україні опікуються традиційними сім'ями і цінностями, а в кінці абзац про те, що "держава взяла на себе низку міжнародних зобов’язань у сфері прав людини" і саме "через виконання міжнародних угод було сформовано антидискримінаційне законодавство". Скидається на виправдовування, чи не так?

Та найбільше дивує не це. Антидискримінаційні положення у різних законах України з таким скрипом вписувалися у законодавчу базу, щоб нарешті захистити меншини і дати їм хоч трішки відчути себе вільними у виборі хоча б роботи, але якщо пропозиції Танцюри будуть ухвалені законодавчо, всі досягнення у цій сфері зникнуть безслідно.

Ось ще витримка з петиції:

Вилучити словосполучення "сексуальна орієнтація" і "ґендерна ідентичність" з Кодексу законів про працю України та з інших законів як такі, що несуть виключно ідеологічне та антинаукове навантаження, та не допустити включення цих словосполучень у нові закони та нормативно-правові акти.

І Комітет відповідає, що передає пропозицію депутатам та пропонує автору петиції взяти участь у створення законопроекту щодо вилучення цих словосполучень. Також у відповіді додатково вказано, що у Законі "Про запобігання та протидію домашньому насильству", над яким працював безпосередньо Комітет, ці словосполучення були вилучені.

Вишенькою на торті в петиції є пункт про заборону "гей-парадів" та подібних акцій, які на думку поважного пастора, пропагують одностатеві стосунки. Це щодо свободи волевиявлення.

Є у Танцюри і про свободу слова: пропонує заборонити тематичні матеріали у ЗМІ. Пишу це і думаю: а чи не тематичний у мене виходить матеріал-то?

У час, коли між нами та Євросоюзом стираються кордони, коли з'явилася надія, що ми будемо жити у вільному від дикунських звичаїв суспільстві, все може повернутися навіть не в середньовіччя, а в кам'яний вік. Де мавпи візьмуть каменюки в лапи і битимуть ними по головах інших мавп, бо вони чимось відрізняються.

Хоча ні, чого це я. Навіть серед мавп розповсюджені полігамні та одностатеві стосунки, і за це каменюками ніхто по головах не отримує.

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Автор: Ольга Бродська
Теги: Новини України Новини політики Публікації Законодавство Законопроект ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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