Словенія 30 вересня дозволила українцям не відбувати самоізоляцію після приїзду до країни. Однак для цього потрібно здати тест на COVID-19.

Уряд Словенії вирішив змінити попереднє рішення про перетин кордону для іноземців. Про це повідомила пресслужба посольства України у Словенії.

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За яких умов можна не відбувати карантин

Не відбувати карантин тепер дозволили громадянам низки країн, зокрема, України. Однак тоді люди іноземці протягом 48 годин повинні здати тест на коронавірус. Якщо ж він виявиться негативним, від 10-денної самоізоляції можна відмовитись.

Тест необхідно провести в певних установах чи організаціях. Наприклад, в Інституті мікробіології та імунології Словенії та Національній лабораторії Словенії з охорони здоров’я.

Крім цього, тест можна здати у всіх установах, які є у переліку Нацлабораторії.

Як було раніше

У серпні Словенія внесла Україну у список червоної зони. Усі, хто в'їжджав туди з України, мали відбути обов'язкову самоізоляцію. Не проходити карантин дозволяли лише людям, які мали посвідку на проживання в Словенії або володіли там нерухомістю.