ЗСУ заперечили інформацію про захоплення одного села на Донеччині

У вівторок, 31 березня, аналітика проєкту DeepState повідомили про нібито окупацію росіянами сіл Васюківка та Свято-Покровське на Слов'янському напрямку. Втім Васюківка нині перебуває під контролем Сил оборони.

Про це заявили в угрупованні військ "Схід".

Чи окуповані села Васюківка та Свято-Покровське?

Українські військові повідомили, що ворожі піхотні групи, які намагаються інфільтруватися у Васюківку, знищуються ще на підходах до українських позицій, а саме село перебуває під контролем України.

Нині у цьому регіоні тривають пошуково-ударні дії.

Водночас у Свято-Покровську Сили оборони були змушені відійти дещо західніше населеного пункту задля збереження життя особового складу та кращої взаємодії. Втім попри це захисники утримують вогневий контроль над селом.

Повідомлення, які поширюються різноманітними громадськими організаціями, зокрема DeepState, є їх власним трактуванням ситуації і не відображають у повній мірі реалії на полі бою,

– наголосили в повідомленні.

