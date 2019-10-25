"Слуга народу" на російському каналі, шаман Саша і демон в Путіні – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 25 жовтня – нардеп Євген Шевченко вирішив виступити на російському каналі. Поруч з Пушиліним. Пропагувати спілкування з окупантами якось не пасує людям, які мають відстоювати українські інтереси. Шаман Саша і демон в Путіні. Глас божий, злий еколог і японський журналіст. Що спільного у цих словосполученнях?

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Американські сенатори VS полк "Азов".

40 сенаторів США хочуть визнати полк "Азов" терористичною організацією. Виявляється, найбільш вмотивовані і організовані військові на російсько-українській війні «вчили поганому» американців і катували сепаратистів

Сепаратисти засадили журналіста Асєєва.

Він працював у Донецьку, пропагував ідею єдиної країни – і потрапив у застінки донецької імпровізованої тюрми. І навіть після тортур все одно називає Донбас Україною. Востаннє рідні змогли зв'язатись з ним півтора року тому.

Міжнародний інвестиційний форум у "молодій республіці".

Високі гості з так званої "ЛНР", Осетії та ліві депутати з США. Цікаво, що вони інвестуватимуть у квазіреспубліку?

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.