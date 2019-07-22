"Слуга народу" назвала законопроекти, які першими внесе у Раду

Президентська партія "Слуга народу", яка лідирує на виборах до Верховної Ради, найперше планує внести до парламенту чотири законопроекти. Серед них проект про зняття депутатської недоторканності та внесення змін до Конституції.

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на брифінгу розповів, що проголосувати за зняття недоторканності нардепів треба одразу. Вона має діяти вже для новообраного парламенту, а не для наступного.

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Серед першочергових законодавчих інціатів "Слуги народу" буде:

законопроект про зняття депутатської недоторканності ;

; законопроект, який передбачає покарання за неперсональне голосування (кнопкодавство);

(кнопкодавство); внесення змін до регламенту Ради ;

; внесення змін до Конституції, пов'язаних з відкликанням або достроковим припиненням повноважень народного депутата.

Разумков додав, що його політсила планує внести до парламенту багато законопроектів з профільних напрямків, "які потребують невідкладної реакції Ради".



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Політик також сподівається, що новообрана Верховна Рада якомога швидше приступить до роботи.

Я думаю, що перше засідання може бути або наприкінці серпня, або на початку вересня. Перш за все, це не зовсім залежить від нас, це залежить від ЦВК, коли будуть офіційні результати,

– підсумував Разумков.