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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      Дитячі садки можуть відкрити ще весною

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      Карантин в Україні 2020: дитячі садки можуть відкрити ще навесні
      Дитсадки можуть відкрити ще навесні / Ілюстративне фото / 24 канал

      Нардеп від "Слуги народу" Володимир Воронов підготував звернення до прем’єр-міністра Шмигаля щодо відновлення роботи дитячих садків в умовах карантину. Він пропонує почати відкривати дитсадки ще навесні.

      Зауважимо, що в Україні щонайменше до 22 травня діє загальнонаціональний карантин, а з 11 травня відбудеться лише перший етап його послаблення. Про ініціативу свого колеги по фракції написала Євгенія Кравчук на своїй фейсбук-сторінці.

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      Закриті дитячі садки – чи не головна проблема під час карантину. Роздратовані батьки змушені працювати з дітьми "на голові". Незабаром відкриються офіси, а на дитсадки доведеться чекати до 1 вересня. Настрої українських батьків важко описати словами,
      – висловилася парламентарка.

      Водночас, на її думку, приватні дошкільні заклади до 1 вересня можуть "не дожити", адже будуть позбавлені прибутків на пів року.

      Відтак, "слуги народу" пропонують відкривати дитячі садочки вже навесні.

      "Звісно ж, за умови суворого дотримання всіх санітарно-гігієнічних норм. Першим етапом можуть стати "чергові групи" на обмежений час із обмеженою кількістю дітей. Якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, поступово можна буде знімати обмеження – і так до відновлення повноцінної роботи садочків", – додає вона.

      Відкриття дитсадків: як це пропонують зробити "слуги народу"

      1 етап

      Дозвіл на організацію "чергових груп" у дитсадках і позашкільних закладах, дитячих центрах з обмеженням часу перебування у закладі та обмеженнями кількості осіб у приміщенні. У дитсадки зможуть приводити своїх дітей батьки, які мають довідки з місця роботи, також заклади зможуть відвідувати діти з особливими потребами.

      2 етап

      Дозвіл на організацію короткочасного перебування дітей та денного догляду за дітьми.

      3 етап

      Поновлення повноцінного освітнього процесу або надання послуг дитячими садками.

      Під зверненням вже підписалося багато народних депутатів.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Освіта Слуга народу Діти і неповнолітні Кабінет Міністрів України Дошкільна освіта
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