У проєкті держбюджету на 2021 рік будуть 3 ключові напрямки. Зокрема, це охорона здоров'я, соціальні стандарти і обороноздатність.

Всі витрати і доходи бюджету будуть чітко прописані. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

До речі Скільки держбюджет недоотримав з початку 2020 року: значні суми

Напрями, які окреслив депутат:

Охорона здоров'я – така політика пов'язана з епідемією коронавірусу. Очевидно, що карантин буде довготривалими. Епідемія буде "гуляти" по світу ще в 2021 році.

– така політика пов'язана з епідемією коронавірусу. Очевидно, що карантин буде довготривалими. Епідемія буде "гуляти" по світу ще в 2021 році. Другий напрям – це соціальні стандарти . За словами Качури, є законопроєкт, що передбачає збільшення прожиткового мінімуму до 40% від середньої зарплати.

. За словами Качури, є законопроєкт, що передбачає збільшення прожиткового мінімуму до 40% від середньої зарплати. Третій – це обороноздатність. Забезпечення армії повинне зростати, а не зменшуватися