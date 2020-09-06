У "Слузі народу" назвали 3 ключових напрямки держбюджету-2021
У проєкті держбюджету на 2021 рік будуть 3 ключові напрямки. Зокрема, це охорона здоров'я, соціальні стандарти і обороноздатність.
Всі витрати і доходи бюджету будуть чітко прописані. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.
До речі Скільки держбюджет недоотримав з початку 2020 року: значні суми
Напрями, які окреслив депутат:
- Охорона здоров'я – така політика пов'язана з епідемією коронавірусу. Очевидно, що карантин буде довготривалими. Епідемія буде "гуляти" по світу ще в 2021 році.
- Другий напрям – це соціальні стандарти. За словами Качури, є законопроєкт, що передбачає збільшення прожиткового мінімуму до 40% від середньої зарплати.
- Третій – це обороноздатність. Забезпечення армії повинне зростати, а не зменшуватися