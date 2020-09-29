За словами нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури, всю вертикаль, яка є в управлінні фракції, треба перезавантажувати. Це потрібно для того, щоб позиції були злагоджені і законопроєкти обговорювалися перед засіданнями.

Якщо виправити ситуацію по відповідних напрямкам, то фракція знову стане монобільшістю. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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Що потрібно переглянути

Згідно зі словами Олександра Качури, засідання фракції – це неефективна форма прийняття рішень. Їх або не проводять, або ставлять питання, які є неактуальними, розповів депутат.

Також він наголосив, що необхідним є переобрання заступників. Тобто вони повинні бути обраними депутатами, а не призначеними.

Потрібно переглянути питання зібрання голосів до законопроєктів. У мене можуть бути претензії до законопроєкту, однак мене не питають про це перед тим, як ставити закон на голосування. Комунікація не проводиться,

– повідомив нардеп.

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Обрання заступника голови фракції

Також депутат з фракції "Слуга народу" висловив свою думку щодо обрання заступника голови фракції. За його словами, фактично заступників призначали, тобто їх не обирали депутати. Наразі ситуація змінилася – потрібно обирати представників, які мають авторитет.