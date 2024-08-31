Закрутки з баклажанів стануть відмінною закускою або додатком до основних страв. Баклажани в поєднанні з помідорами створюють чудову гармонію, яка прекрасно доповнює будь-який обід чи вечерю.
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Салат з баклажанів на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми баклажанів;
– 3 кілограми помідорів;
– 1,5 кілограма солодкого перцю;
– 2 стручки гострого перцю;
– 4 голівки часнику;
– 250 грамів олії;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів 9% оцту;
– 2 столові ложки солі.
Приготування:
- Ретельно вимийте овочі.
- З солодких перців видаліть насіння, наріжте соломкою.
- Також видаліть насіння з гострого перцю, подрібніть його у блендері разом із часником.
- Помідори пропустіть через м'ясорубку.
- Томатну масу вилийте в каструлю, де варитиметься салат. Додайте до помідорів сіль та цукор.
- Коли вони закиплять – висипте нарізані кубиками баклажани і влийте олію. Перемішайте.
- Коли баклажани закиплять, додайте солодкий перець і знову доведіть до кипіння.
- Варіть овочі 35 – 45 хвилин, щоб баклажани стали м'якими.
- Поки салат вариться, підготуйте банки та кришки – стерилізуйте їх.
- За 5 хвилин до повної готовності баклажанів додайте часник та гострий перець. Наприкінці влийте оцет і дайте овочевій суміші ще раз закипіти.
- Після закипання відразу ж починайте розкладати закрутку по стерилізованих банках, не вимикаючи вогонь.
- Закрийте банки кришками, переверніть дном догори та залиште до охолодження.
- Зберігайте у прохолодному місці.
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