Закрутки з баклажанів стануть відмінною закускою або додатком до основних страв. Баклажани в поєднанні з помідорами створюють чудову гармонію, яка прекрасно доповнює будь-який обід чи вечерю.

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Салат з баклажанів на зиму

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми баклажанів;

– 3 кілограми помідорів;

– 1,5 кілограма солодкого перцю;

– 2 стручки гострого перцю;

– 4 голівки часнику;

– 250 грамів олії;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів 9% оцту;

– 2 столові ложки солі.

Приготування:

Ретельно вимийте овочі. З солодких перців видаліть насіння, наріжте соломкою. Також видаліть насіння з гострого перцю, подрібніть його у блендері разом із часником. Помідори пропустіть через м'ясорубку. Томатну масу вилийте в каструлю, де варитиметься салат. Додайте до помідорів сіль та цукор. Коли вони закиплять – висипте нарізані кубиками баклажани і влийте олію. Перемішайте. Коли баклажани закиплять, додайте солодкий перець і знову доведіть до кипіння. Варіть овочі 35 – 45 хвилин, щоб баклажани стали м'якими. Поки салат вариться, підготуйте банки та кришки – стерилізуйте їх. За 5 хвилин до повної готовності баклажанів додайте часник та гострий перець. Наприкінці влийте оцет і дайте овочевій суміші ще раз закипіти. Після закипання відразу ж починайте розкладати закрутку по стерилізованих банках, не вимикаючи вогонь. Закрийте банки кришками, переверніть дном догори та залиште до охолодження. Зберігайте у прохолодному місці.

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