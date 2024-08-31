Закрутки з баклажанів стануть відмінною закускою або додатком до основних страв. Баклажани в поєднанні з помідорами створюють чудову гармонію, яка прекрасно доповнює будь-який обід чи вечерю.

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Салат з баклажанів на зиму

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 кілограми баклажанів;
– 3 кілограми помідорів;
– 1,5 кілограма солодкого перцю;
– 2 стручки гострого перцю;
– 4 голівки часнику;
– 250 грамів олії;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів 9% оцту;
– 2 столові ложки солі.

Приготування:

  1. Ретельно вимийте овочі.
  2. З солодких перців видаліть насіння, наріжте соломкою.
  3. Також видаліть насіння з гострого перцю, подрібніть його у блендері разом із часником.
  4. Помідори пропустіть через м'ясорубку.
  5. Томатну масу вилийте в каструлю, де варитиметься салат. Додайте до помідорів сіль та цукор.
  6. Коли вони закиплять – висипте нарізані кубиками баклажани і влийте олію. Перемішайте.
  7. Коли баклажани закиплять, додайте солодкий перець і знову доведіть до кипіння.
  8. Варіть овочі 35 – 45 хвилин, щоб баклажани стали м'якими.
  9. Поки салат вариться, підготуйте банки та кришки – стерилізуйте їх.
  10. За 5 хвилин до повної готовності баклажанів додайте часник та гострий перець. Наприкінці влийте оцет і дайте овочевій суміші ще раз закипіти.
  11. Після закипання відразу ж починайте розкладати закрутку по стерилізованих банках, не вимикаючи вогонь.
  12. Закрийте банки кришками, переверніть дном догори та залиште до охолодження.
  13. Зберігайте у прохолодному місці.

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