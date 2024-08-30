Цей пиріг вдасться просто неймовірно смачним. Хоч він і бюджетний, але дуже апетитний.

Варто спробувати Смажена картопля "по-бідному": геніальний рецепт з Півдня Іспанії

Вегетаріанський закритий пиріг

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 1 зубчик часнику;

– 6 – 7 картоплин;

– 200 грамів сочевиці;

– 50 грамів томатної пасти;

– 100 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Зробіть пюре з відвареної картоплі та олії. Відваріть до напівготовності сочевицю. Часник та цибулю подрібніть. Пасеруйте цибулю на половині порції олії, далі додайте натерту моркву та готуйте ще 5 – 7 хвилин. Додайте томатну пасту, часник, відварену сочевицю та 100 мілілітрів води. Тушкуйте декілька хвилин, після чого додайте сіль та перець. Викладіть масу у форму, зверху рівномірно розподіліть картопляне пюре та запікайте 20 – 25 хвилин за температури 180 градусів до появи золотистої скоринки.

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