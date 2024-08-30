Цей пиріг вдасться просто неймовірно смачним. Хоч він і бюджетний, але дуже апетитний.
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Вегетаріанський закритий пиріг
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 1 зубчик часнику;
– 6 – 7 картоплин;
– 200 грамів сочевиці;
– 50 грамів томатної пасти;
– 100 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Зробіть пюре з відвареної картоплі та олії.
- Відваріть до напівготовності сочевицю.
- Часник та цибулю подрібніть.
- Пасеруйте цибулю на половині порції олії, далі додайте натерту моркву та готуйте ще 5 – 7 хвилин.
- Додайте томатну пасту, часник, відварену сочевицю та 100 мілілітрів води. Тушкуйте декілька хвилин, після чого додайте сіль та перець.
- Викладіть масу у форму, зверху рівномірно розподіліть картопляне пюре та запікайте 20 – 25 хвилин за температури 180 градусів до появи золотистої скоринки.
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