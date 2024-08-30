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Іспанська смажена картопля "по-бідному"
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– половина червоного солодкого перцю;
– 1 зелений болгарський перець;
– 1 цибуля;
– сіль, петрушка до смаку;
– 250 мілілітрів оливкової олії.
Приготування:
- Зелений і червоний перець, а також цибулю наріжте смужками завтовшки 3 – 5 міліметрів. Добре розігрійте олію і пасеруйте овочі 10 хвилин.
- Почистьте картоплю, помийте й наріжте кружальцями завтовшки приблизно 5 міліметрів. Додайте на пательню та посоліть. Смажте протягом 10 хвилин, помішуючи, щоб усе рівномірно приготувалося.
- Збільште вогонь і смажте ще 10 хвилин, щоб картопля зарум'янилася. Зніміть з вогню, процідіть від зайвої олії, посипте дрібно порізаною петрушкою і подавайте.
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