Таке куряче філе по-французьки точно потішить ваших рідних. Приготуйте його з картоплею – ви отримаєте повноцінну смачну страву на вечерю.

Варто спробувати Такої смакоти ви ще не готували: Ектор показав, як зробити піцу на картоплі

Куряче філе по-французьки з картоплею

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 400 грамів курячого філе;
– 2 зубчики часнику;
– 10 грамів приправи карі;
– сіль, перець до смаку;
– 600 грамів картоплі;
– 1 цибулина;
– 100 грамів сметани;
– 100 мілілітрів вершків;
– 40 мілілітрів олії;
– зелень до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю добре помийте і розріжте навпіл. Часник почистьте та подрібніть. Змішайте картоплю, половину часнику, половину карі та сіль до смаку. Влийте 20 мілілітрів олії та перемішайте.
  2. Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментом, і запікайте 20 хвилин у розігрітій до 200 градусів в духовці.
  3. Філе помийте і наріжте невеликими кубиками. Цибулю почистьте та подрібніть.
  4. Розігрійте пательню з 20 мілілітрами олії та обсмажте цибулю і решту часнику 3 хвилини. Додайте м'ясо і смажте, помішуючи, 15 хвилин.
  5. Влийте на пательню сметану і вершки. Додайте карі, сіль, перець і готуйте ще кілька хвилин.
  6. Подавайте картоплю разом із куркою під соусом, прикрасивши страву зеленню.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні італійські ньоки з грибами та беконом.