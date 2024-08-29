Таке куряче філе по-французьки точно потішить ваших рідних. Приготуйте його з картоплею – ви отримаєте повноцінну смачну страву на вечерю.
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Куряче філе по-французьки з картоплею
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів курячого філе;
– 2 зубчики часнику;
– 10 грамів приправи карі;
– сіль, перець до смаку;
– 600 грамів картоплі;
– 1 цибулина;
– 100 грамів сметани;
– 100 мілілітрів вершків;
– 40 мілілітрів олії;
– зелень до смаку.
Приготування:
- Картоплю добре помийте і розріжте навпіл. Часник почистьте та подрібніть. Змішайте картоплю, половину часнику, половину карі та сіль до смаку. Влийте 20 мілілітрів олії та перемішайте.
- Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментом, і запікайте 20 хвилин у розігрітій до 200 градусів в духовці.
- Філе помийте і наріжте невеликими кубиками. Цибулю почистьте та подрібніть.
- Розігрійте пательню з 20 мілілітрами олії та обсмажте цибулю і решту часнику 3 хвилини. Додайте м'ясо і смажте, помішуючи, 15 хвилин.
- Влийте на пательню сметану і вершки. Додайте карі, сіль, перець і готуйте ще кілька хвилин.
- Подавайте картоплю разом із куркою під соусом, прикрасивши страву зеленню.
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