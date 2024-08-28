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Піца з картоплі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 картоплини;
– 70 грамів ковбасок;
– 150 грамів моцарели;
– 4 столові ложки кетчупу;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка сухого розмарину;
– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;
– 1 чайна ложка солі.
Дивіться, як приготувати піцу з картоплі: відео
Приготування:
- Картоплю зваріть до готовності. Викладіть на пергамент та причавіть через ще один лист пергаменту.
- Змастіть сумішшю олії, солі, перцю та розмарину.
- Запікайте до рум'яної скоринки 10 – 20 хвилин при 180 градусах.
- Дістаньте піцу з духовки. Посипте її натертим сиром та додайте ковбаски.
- Запікайте ще 5 – 10 хвилин.
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