Крила вдадуться соковитими та дуже ароматними. Вони сподобаються всім вашим близьким.
Варто спробувати Найкращий рецепт з кабачків: готуємо сендвічі з плавленим сиром
Курячі крильця на мангалі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячих крилець.
Для маринаду:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка коріандру;
– 1 чайна ложка сухого чилі;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– 1 чайна ложка сухого імбиру.
Соус чімічурі:
– пучок петрушки;
– пучок кінзи;
– 1 перець чилі;
– оливкова олія;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 синя цибуля;
– сік одного лайма.
Дивіться, як готувати курячі крильця: відео
Приготування:
- Крила розділіть.
- Змішайте всі інгредієнти для маринаду.
- Замаринуйте крила в суміші спецій та залиште на 30 хвилин.
- Нанижіть крильця на шампур і смажте до готовності.
- Петрушку та кінзу подрібніть ножем.
- Додайте олію, подрібнений часник і чилі.
- Подрібніть цибулю й теж додайте в суміш.
- Змастіть готові крильця соусом
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну печінку зі сливами.