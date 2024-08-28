Крила вдадуться соковитими та дуже ароматними. Вони сподобаються всім вашим близьким.

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Курячі крильця на мангалі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм курячих крилець.
Для маринаду:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка коріандру;
– 1 чайна ложка сухого чилі;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– 1 чайна ложка сухого імбиру.
Соус чімічурі:
– пучок петрушки;
– пучок кінзи;
– 1 перець чилі;
– оливкова олія;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 синя цибуля;
– сік одного лайма.

Дивіться, як готувати курячі крильця: відео

Приготування:

  1. Крила розділіть.
  2. Змішайте всі інгредієнти для маринаду.
  3. Замаринуйте крила в суміші спецій та залиште на 30 хвилин.
  4. Нанижіть крильця на шампур і смажте до готовності.
  5. Петрушку та кінзу подрібніть ножем.
  6. Додайте олію, подрібнений часник і чилі.
  7. Подрібніть цибулю й теж додайте в суміш.
  8. Змастіть готові крильця соусом

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