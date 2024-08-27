Що може бути простіше, ніж приготувати гречку? Та досвідчені господині знають – помилитися можна навіть з таким простим гарніром, повідомляє Смачно 24.

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Є кілька елементарних помилок, які зіпсують смак гарніру. І саме тому, що вони такі прості, їх припускаються багато людей.

Не перебирати гречку

Перебирати гречку – явно не те заняття, до якого приступаєш з бажанням. Однак цей нудний процес дозволяє усунути усі компоненти, які негативно вплинуть на смак страви. Також не треба забувати, що перед приготуванням гречку треба промити.

Гречку слід ретельно перебирати / Фото Pixabay

Неправильні пропорції

Вливати воду "на око" неправильно, пропорції для гречки дуже чіткі: на склянку крупи дві склянки води, тобто 1:2.

Довге варіння

Переварювати гречку теж не варто. Вона повинна бути повністю готова до 20 хвилин.

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