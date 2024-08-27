Скажи мені, що ти любиш їсти, і я скажу тобі, хто ти. Наші кулінарні вподобання багато говорять про нас самих. Анджей Дуда є шанувальником польської кухні, повідомляє Смачно 24.
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Що на столі у польського президента
Президент Польщі не приховує, що вдома мав консервативне і традиційне виховання. Його пристрасть до традицій помітна на кожному кроці – навіть коли запитують про його улюблені страви!
Хоча Анджей Дуда має у своєму розпорядженні будь-яку вишукану кухню та відмінне обслуговування в президентському палаці. Однак з'ясувалося, що замість шикарних страв він любить звичайні, які готують у багатьох польських домівках.
Серед його улюбленців суп журек, картоплю, бігос та вареники вишнею. Без останньох він просто не може уявити свого недільного обіду.
Вареники з вишнею
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
для начинки:
– 800 грамів вишні без кісточок;
– пів склянки цукру;
– 2 – 3 столові ложки картопляного борошна;
для тіста:
– 5 – 6 склянок борошна;
– 3 яєчних білки;
– пів склянки молока;
– пів склянки води;
– пів чайної ложки солі.
Приготування:
- Білки збийте до утворення піків.
- Змішайте з водою, молоком, сіллю.
- У збиті білки поступово додайте борошно.
- Замісіть круте тісто.
- Накрийте його серветкою або мискою.
- Вишні посипте цукром і крохмалем. Відставте на 30 – 40 хвилин. Після закінчення цього часу сік злийте. Акуратно перемішайте вишні.
- Розділіть тісто на три частини. Залиште дві частини накритими і не дайте їм висохнути. Одну частину розкачайте в тонкий корж.
- За допомогою склянки або чашки виріжте з тіста кружечки. Помістіть приблизно 1 чайну ложку начинки в центр кожного розрізаного диска, складіть навпіл і зажміть краї вареника. Потім складіть край, міцно його защіпніть.
- Відваріть вареники в киплячій підсоленій воді (на 4 літри води менше столової ложки солі).
- Коли вареники спливуть на поверхню, витягніть один і перевірте, чи він не сирий по шву.
- Готові вареники вийміть шумівкою на тарілку.
- Полийте розтопленим маслом або сметаною. Подавайте негайно.
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