Скажи мені, що ти любиш їсти, і я скажу тобі, хто ти. Наші кулінарні вподобання багато говорять про нас самих. Анджей Дуда є шанувальником польської кухні, повідомляє Смачно 24.

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Що на столі у польського президента

Президент Польщі не приховує, що вдома мав консервативне і традиційне виховання. Його пристрасть до традицій помітна на кожному кроці – навіть коли запитують про його улюблені страви!

Хоча Анджей Дуда має у своєму розпорядженні будь-яку вишукану кухню та відмінне обслуговування в президентському палаці. Однак з'ясувалося, що замість шикарних страв він любить звичайні, які готують у багатьох польських домівках.

Серед його улюбленців суп журек, картоплю, бігос та вареники вишнею. Без останньох він просто не може уявити свого недільного обіду.

Вареники з вишнею

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

для начинки:

– 800 грамів вишні без кісточок;

– пів склянки цукру;

– 2 – 3 столові ложки картопляного борошна;

для тіста:

– 5 – 6 склянок борошна;

– 3 яєчних білки;

– пів склянки молока;

– пів склянки води;

– пів чайної ложки солі.

Приготування:

Білки збийте до утворення піків. Змішайте з водою, молоком, сіллю. У збиті білки поступово додайте борошно. Замісіть круте тісто. Накрийте його серветкою або мискою. Вишні посипте цукром і крохмалем. Відставте на 30 – 40 хвилин. Після закінчення цього часу сік злийте. Акуратно перемішайте вишні. Розділіть тісто на три частини. Залиште дві частини накритими і не дайте їм висохнути. Одну частину розкачайте в тонкий корж. За допомогою склянки або чашки виріжте з тіста кружечки. Помістіть приблизно 1 чайну ложку начинки в центр кожного розрізаного диска, складіть навпіл і зажміть краї вареника. Потім складіть край, міцно його защіпніть. Відваріть вареники в киплячій підсоленій воді (на 4 літри води менше столової ложки солі). Коли вареники спливуть на поверхню, витягніть один і перевірте, чи він не сирий по шву. Готові вареники вийміть шумівкою на тарілку. Полийте розтопленим маслом або сметаною. Подавайте негайно.

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