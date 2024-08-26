Це морозиво здивує вас не лише простотою, а й смаком. Повірте: смачне морозиво з лише одного інгредієнта – це цілком реально!

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Рецепт морозива з банана

Час: 5 хвилин + заморозка

Порцій: 2

Приготування:

  1. Банани нарізаємо шматочками.
  2. Кладемо їх у холодильник мінімум на 2 години.
  3. Перебиваємо у блендері до кремоподібної консистенції.
  4. Прикрашаємо малиною або іншими ягодами, також пасуватимуть листочки м'яти.

Смачного!