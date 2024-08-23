Чому на кришках з'являється іржа

Поширена проблема – неправильні умови закатування банок та їх зберігання. Зокрема, часто це трапляється, якщо приміщення з консервацією вологе.

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Якщо не зважати на проблему, то наслідком може бути витік або псування продукції.

Чи можна запобігти іржі на кришках

Так, і для цього є простий спосіб – змащування кришок олією. Так, цей процес потребує часу, але так ви гарантуєте безпеку своїх продуктів.

Що робити, якщо іржа вже з'явилася

Якщо наліт невеликий, то можна відчистити його ножем чи сталевою щіткою. Також у пригоді може стати сода: накладаємо її на вологу губку та очищаємо кришки від іржі.

Ще один популярний спосіб – оцет. Змочуємо ватний тампон, натираємо кришки, залишаємо на кілька хвилин і потім ретельно промиваємо.

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