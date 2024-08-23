На різні сезони, кожне свято на українському столі, завжди знайдеться особливий десерт, повідомляє Смачно 24. Скористайтеся топ-3 рецептами популярних десертів.

Не пропустіть Давній рецепт українських вареників: готуємо з картоплею та сиром

Галицький сирник

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів жирного сиру;

– 150 грамів вершкового масла;

– 130 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 1 – 2 штуки вареної картоплі (можна замінити на 2 столові ложки манної крупи);

– 1 – 2 чайні ложки лимонної цедри;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 50 грамів родзинок або в’ялених вишень;

для глазурі:

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 2 столові ложки какао;

– 2 – 3 столові ложки жирної сметани;

– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

Для початку відокремте жовтки від білків. Міксером збийте жовтки з цукром до утворення світлої та тягучої маси. Ретельно перетріть сир через сито. Відваріть картоплю та перетріть її в пюре. В окремій ємності змішайте пюре з двох відварених картоплин, сир, розм’якле масло, розпушувач та лимонну цедру. Додайте до цієї суміші збиті жовтки та ретельно перемішайте. Всипте родзинки або в’ялені вишні та знову перемішайте. Збийте білки з дрібкою солі до утворення стійкої піни. Обережно вмішайте збиті білки в сирну масу. Підготуйте форму для випікання. Змастіть її вершковим маслом або застеліть пергаментним папером. Викладіть тісто у форму та випікайте 50 – 60 хвилин при температурі 160 градусів. Дайте сирнику трохи постояти у вимкненій духовці, щоб уникнути опадання від різкого перепаду температур. Для приготування глазурі у невеликій каструлі змішайте всі інгредієнти та нагрівайте на невеликому вогні, поки цукор не розтане, після чого зніміть з вогню. Вийміть сирник із духовки. Коли він охолоне, полийте глазур’ю.

Київський торт

Час : 3 години + 12 годин на заквашування

: 3 години + 12 годин на заквашування Порцій: 6

Інгредієнти:

для двох коржів діаметром 26 сантиметрів:

– 400 грамів цукру;

– 300 грамів горіхів;

– 100 грамів борошна;

– 10 яєчних білків;

– 1 пакет ванільного цукру;

для крему:

– 300 грамів вершкового масла жирністю 82%;

– 250 грамів цукру;

– 200 мілілітрів молока;

– 10 грамів какао;

– 3 яйця;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 1 столова ложка коньяку.

Приготування:

Для початку відділіть білки від жовтків, накрийте їх. Важливо залишити їх на 12 – 24 години для заквашування. Найкраще при кімнатній температурі, інгредієнти розраховані на два коржі, тому їх потрібно розділити порівну. Злегка обсмажте горіхи, подрібніть їх і змішайте зі 150 грамами цукру, 50 грамами борошна та ложкою ванільного цукру. В окремій ємності збийте білки до пишної піни за допомогою міксера. Додайте 50 грамів цукру і продовжуйте збивати ще близько хвилини. Об’єднайте білкову масу з горіхово-цукровою сумішшю та борошном, акуратно перемішайте та викладіть у форму для випікання. Випікайте коржі протягом 2 годин при температурі 150 градусів. Після випікання залиште їх у формі на 12 – 24 години для ущільнення структури. Тільки цього їх можна обережно дістати їх з форми. Для приготування крему необхідно в каструлі змішати жовтки з молоком. Ретельно перемішайте, щоб уникнути згортання яєць під час нагрівання. Додайте цукор і поставте суміш на плиту. Варіть на повільному вогні до загустіння. Не забувайте постійно помішувати. Крем можна зняти з плити коли консистенція не буде нагадувати рідке згущене молоко. Перекладіть суміш у чисту миску, накрийте харчовою плівкою, щоб уникнути утворення скоринки, і залиште охолоджуватись. Коли сироп охолоне, в окремій мисці збийте розм'якшене масло з ванільним цукром до посвітління суміші. Поступово додавайте сироп, продовжуючи збивати, поки вся суміш не буде поєднана з маслом. Розділіть готовий крем на дві частини: третину відкладіть в окрему миску і додайте до неї какао, добре перемішайте. У білий крем додайте коньяк і знову добре перемішайте. За бажанням частину білого крему можна пофарбувати для прикрашання торта. Змастіть дно форми або тарілки ложкою крему, щоб коржі не ковзали. Викладіть перший шар безе, змастіть його білим кремом і накрийте другим коржем. Зверху та з боків прикрасьте коричневим кремом.

Гамула

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

для тіста:

– 2 яблука;

– 2 столові ложки цукру;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– 75 грамів вівсяного борошна;

– 170 грамів пшеничного борошна;

– 1 дрібка солі;

для яблучного мусу:

– 3 яблука;

– 3 жовтки;

– 100 мілілітрів молока;

– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

Почистіть яблука та розріжте навпіл. Викладіть половинки на деко, застелене фольгою. Запікайте в духовці при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Коли яблука будуть готові, вийміть м'якоть – вона знадобиться для пюре. Для приготування печива змішайте 170 грамів пшеничного борошна і 75 грамів вівсяного. Додайте дрібку солі, 2 столові ложки цукру і 50 грамів вершкового масла. Всі інгредієнти потрібно перетерти до утворення масляної крихти. Додайте 100 грамів яблучного пюре та одне яйце. Замісіть туге тісто. Оберніть його харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 20 – 30 хвилин. Розкачайте тісто між двома листами пергаменту, товщиною приблизно 0,5 сантиметра. Виріжте з тіста печиво, використовуючи спеціальні формочки або звичайну склянку. Застеліть деко пергаментом і викладіть печиво. Випікайте його 7 – 10 хвилин при температурі 200 градусів. Дайте печиву охолонути. Для приготування яблучного мусу з'єднайте в мисці три жовтки з 225 грамами яблучного пюре, 100 мілілітрів молока і 2 столові ложки цукру. Підігрівайте суміш на водяній бані протягом 10 хвилин, постійно помішуючи, поки мус не загусне. Подавайте печиво з охолодженим яблучним мусом.

Це просто смакота: як приготувати справжній борщ.