На різні сезони, кожне свято на українському столі, завжди знайдеться особливий десерт, повідомляє Смачно 24. Скористайтеся топ-3 рецептами популярних десертів.
Не пропустіть Давній рецепт українських вареників: готуємо з картоплею та сиром
Галицький сирник
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів жирного сиру;
– 150 грамів вершкового масла;
– 130 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 1 – 2 штуки вареної картоплі (можна замінити на 2 столові ложки манної крупи);
– 1 – 2 чайні ложки лимонної цедри;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 50 грамів родзинок або в’ялених вишень;
для глазурі:
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 2 столові ложки какао;
– 2 – 3 столові ложки жирної сметани;
– 2 столові ложки цукру.
Приготування:
- Для початку відокремте жовтки від білків.
- Міксером збийте жовтки з цукром до утворення світлої та тягучої маси.
- Ретельно перетріть сир через сито.
- Відваріть картоплю та перетріть її в пюре. В окремій ємності змішайте пюре з двох відварених картоплин, сир, розм’якле масло, розпушувач та лимонну цедру.
- Додайте до цієї суміші збиті жовтки та ретельно перемішайте. Всипте родзинки або в’ялені вишні та знову перемішайте.
- Збийте білки з дрібкою солі до утворення стійкої піни.
- Обережно вмішайте збиті білки в сирну масу.
- Підготуйте форму для випікання. Змастіть її вершковим маслом або застеліть пергаментним папером.
- Викладіть тісто у форму та випікайте 50 – 60 хвилин при температурі 160 градусів.
- Дайте сирнику трохи постояти у вимкненій духовці, щоб уникнути опадання від різкого перепаду температур.
- Для приготування глазурі у невеликій каструлі змішайте всі інгредієнти та нагрівайте на невеликому вогні, поки цукор не розтане, після чого зніміть з вогню.
- Вийміть сирник із духовки.
- Коли він охолоне, полийте глазур’ю.
Київський торт
- Час: 3 години + 12 годин на заквашування
- Порцій: 6
Інгредієнти:
для двох коржів діаметром 26 сантиметрів:
– 400 грамів цукру;
– 300 грамів горіхів;
– 100 грамів борошна;
– 10 яєчних білків;
– 1 пакет ванільного цукру;
для крему:
– 300 грамів вершкового масла жирністю 82%;
– 250 грамів цукру;
– 200 мілілітрів молока;
– 10 грамів какао;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 1 столова ложка коньяку.
Приготування:
- Для початку відділіть білки від жовтків, накрийте їх.
- Важливо залишити їх на 12 – 24 години для заквашування. Найкраще при кімнатній температурі, інгредієнти розраховані на два коржі, тому їх потрібно розділити порівну.
- Злегка обсмажте горіхи, подрібніть їх і змішайте зі 150 грамами цукру, 50 грамами борошна та ложкою ванільного цукру.
- В окремій ємності збийте білки до пишної піни за допомогою міксера. Додайте 50 грамів цукру і продовжуйте збивати ще близько хвилини.
- Об’єднайте білкову масу з горіхово-цукровою сумішшю та борошном, акуратно перемішайте та викладіть у форму для випікання.
- Випікайте коржі протягом 2 годин при температурі 150 градусів. Після випікання залиште їх у формі на 12 – 24 години для ущільнення структури.
- Тільки цього їх можна обережно дістати їх з форми.
- Для приготування крему необхідно в каструлі змішати жовтки з молоком.
- Ретельно перемішайте, щоб уникнути згортання яєць під час нагрівання. Додайте цукор і поставте суміш на плиту. Варіть на повільному вогні до загустіння. Не забувайте постійно помішувати.
- Крем можна зняти з плити коли консистенція не буде нагадувати рідке згущене молоко. Перекладіть суміш у чисту миску, накрийте харчовою плівкою, щоб уникнути утворення скоринки, і залиште охолоджуватись.
- Коли сироп охолоне, в окремій мисці збийте розм'якшене масло з ванільним цукром до посвітління суміші. Поступово додавайте сироп, продовжуючи збивати, поки вся суміш не буде поєднана з маслом.
- Розділіть готовий крем на дві частини: третину відкладіть в окрему миску і додайте до неї какао, добре перемішайте. У білий крем додайте коньяк і знову добре перемішайте.
- За бажанням частину білого крему можна пофарбувати для прикрашання торта.
- Змастіть дно форми або тарілки ложкою крему, щоб коржі не ковзали. Викладіть перший шар безе, змастіть його білим кремом і накрийте другим коржем. Зверху та з боків прикрасьте коричневим кремом.
Гамула
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
для тіста:
– 2 яблука;
– 2 столові ложки цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– 75 грамів вівсяного борошна;
– 170 грамів пшеничного борошна;
– 1 дрібка солі;
для яблучного мусу:
– 3 яблука;
– 3 жовтки;
– 100 мілілітрів молока;
– 2 столові ложки цукру.
Приготування:
- Почистіть яблука та розріжте навпіл.
- Викладіть половинки на деко, застелене фольгою.
- Запікайте в духовці при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин.
- Коли яблука будуть готові, вийміть м'якоть – вона знадобиться для пюре.
- Для приготування печива змішайте 170 грамів пшеничного борошна і 75 грамів вівсяного.
- Додайте дрібку солі, 2 столові ложки цукру і 50 грамів вершкового масла.
- Всі інгредієнти потрібно перетерти до утворення масляної крихти.
- Додайте 100 грамів яблучного пюре та одне яйце.
- Замісіть туге тісто.
- Оберніть його харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 20 – 30 хвилин.
- Розкачайте тісто між двома листами пергаменту, товщиною приблизно 0,5 сантиметра.
- Виріжте з тіста печиво, використовуючи спеціальні формочки або звичайну склянку.
- Застеліть деко пергаментом і викладіть печиво.
- Випікайте його 7 – 10 хвилин при температурі 200 градусів. Дайте печиву охолонути.
- Для приготування яблучного мусу з'єднайте в мисці три жовтки з 225 грамами яблучного пюре, 100 мілілітрів молока і 2 столові ложки цукру.
- Підігрівайте суміш на водяній бані протягом 10 хвилин, постійно помішуючи, поки мус не загусне.
- Подавайте печиво з охолодженим яблучним мусом.
Це просто смакота: як приготувати справжній борщ.