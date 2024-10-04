Білий наліт на квашеній капусті може нагадувати цвіль, що розчаровує господинь. Однак зазвичай це інше явище, яке навпаки свідчить про те, що все йде за планом, інформує портал Pysznosci.

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Чому на квашеній капусті з'являється білий наліт

Зазвичай білий шар, який з'являється на квашеній капусті, є результатом процесу бродіння. Бродильна оболонка вказує на те, що процес проходить належним чином.

Капуста – одна з найкращих заготовок / Фото Pixabay

Вона утворюється у результаті природного процесу молочнокислого бродіння, що відбувається під впливом молочнокислих бактерій. Можна сказати, що це побічний продукт бродіння, який захоплює силос тонким шаром.

Це цілком безпечно для нашого здоров'я, однак ферментаційну оболонку краще знімати, оскільки вона може призвести до швидшого псування продукту.