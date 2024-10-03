Використання цукру при засолюванні червоної риби – парадоксальний, але дієвий крок. Завдяки йому результат буде ще кращим, стверджує Ukr.Media.

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Як засолювати червону рибу

На 1 кілограм риби окрім солі потрібно використати 30 грамів цукру, або орієнтуватися на пропорцію 1 до 3 з сіллю. Дрібничка, завдяки якій м'ясо буде неймовірно соковитим.

Особлива насолода / Фото Pexels

Також цукор дасть гарантію, що риба не буде пересолена, навіть якщо ви всиплете більше солі, аніж потрібно. Еластичність м'яса вас також приємно здивує. І не турбуйтеся – ніякого солодкого присмаку рибка не матиме.

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