Виявляється, має значення навіть те, чи накриваємо ми кришкою каструлю, коли варимо картоплю. Цей нюанс виглядає незначним, але має чималий вплив на результат, інформує Ukr.Media.

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Як варити картоплю

Незалежно від того, варимо ми картоплю в мундирі чи чищену – використовувати кришку обов'язково. У такий спосіб ми гарантуємо, що основні корисні елементи залишаться в картоплі, тож вона збереже свою користь.

Улюблений гарнір / Фото Pixabay

Окрім того, якщо накрити баняк кришкою, картопля звариться швидше. Тільки не варто закривати каструлю щільно – треба трішки посунути кришку вбік.

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