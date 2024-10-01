Існує багато забобонів щодо того, чи можна розбавляти чай некип'яченою водою. Однак не варто дослухатися до всього, що кажуть люди, інформує Ukr.Media.

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Втім, це зовсім не означає, що охолодити чай в такий спосіб – гарна ідея. Краще дослухатися до думки кулінарів.

Чи можна розбавляти чай некип'яченою водою

Тут варто орієнтуватися на те, чи впевнені ви у якості води. Наприклад, якщо йдеться про джерельну або бутильовану воду, то особливих протипоказань немає.

Напій, який дарує затишок / Фото Pixabay

Що стосується води з крана, то в цьому випадку буде звичайний ризик зараження. До речі, некип'ячена вода вплине на смак напою, тому краще почекати 5 хвилин, щоб чай охолонув у природний спосіб.

Мало хто вгадує: скільки часу треба тримати чайний пакетик в окропі.