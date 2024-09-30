Рецепт цих котлеток ледь не відійшов у невідомість. На щастя, його вдалося зберегти, тож багато господинь зможуть подарувати своїм сім'ям особливі котлетки, розповідає Господинька.

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Рецепт "колгоспних" котлет

Час: 35 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів курячого філе;

– 1 яйце;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 2 столові ложки вівсянки;

– 5 столових ложок панірувальних сухарів;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Фарш змішуємо з яйцем, натираємо до суміші цибулю та моркву, додаємо вівсянку. Солимо, перчимо та добре перемішуємо. Формуємо котлетки. Обвалюємо їх у сухарях та обсмажуємо на середньому вогні.

Смачного!

Він став улюбленцем господинь: оригінальний паштет з квасолею.