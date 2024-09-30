Рецепт цих котлеток ледь не відійшов у невідомість. На щастя, його вдалося зберегти, тож багато господинь зможуть подарувати своїм сім'ям особливі котлетки, розповідає Господинька.
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Рецепт "колгоспних" котлет
Час: 35 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів курячого філе;
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 2 столові ложки вівсянки;
– 5 столових ложок панірувальних сухарів;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
- Фарш змішуємо з яйцем, натираємо до суміші цибулю та моркву, додаємо вівсянку.
- Солимо, перчимо та добре перемішуємо.
- Формуємо котлетки.
- Обвалюємо їх у сухарях та обсмажуємо на середньому вогні.
Смачного!
Він став улюбленцем господинь: оригінальний паштет з квасолею.