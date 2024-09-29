Найдавніший рецепт штруделя датується 1696 роком. Він написаний від руки та збережений у кулінарній книзі Віденської бібліотеки імені Ратхауза. Такий смаколик був надзвичайно популярним за часів Австро-Угорщини, тому не дивно, що саме ця випічка є однією з візитівок Галичини. А приготуємо ми його за рецептом, який представило ВВС.

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Штрудель

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 250 грамів борошна;

– 3/4 склянки води;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 столова ложка олії;

– 1 куряче яйце;

– 2 краплі оцту;

начинка:

– 1 кілограм вишні;

– 100 грамів цукру;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 60 грамів волоських горіхів;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 2 – 3 столові ложки білих сухарів;

– 1 чайна ложка кориці;

– 3 столові ложки масла.

Приготування:

Перед початком замішування тіста слід просіяти борошно із сіллю. У борошно влити олію, дві краплі оцту, воду та яйце. Всі інгредієнти змішайте до однорідності та замішайте тісто. Для вдалого тіста слід використовувати лише холодну воду. Сформуйте тісто у кулю. Накрийте рушником і залиште на годину у теплому місці. Коли мине виділений час, слід ретельно розкачати тісто. Має вийти коло діаметром приблизно 27 сантиметрів. Круговими рухами розтягуйте тісто від центру до країв. Якщо у процесі розтягування на тісті утворюються дірки, їх можна закрити тоненькою латочкою із тіста. Присипте отриману паляницю сухарями. Для начинки слід видалити кістки з вишень та додати до них цукор, ванільний цукор, дрібно посічені волоські горіхи, корицю та крохмаль. Всі інгредієнти ретельно перемішайте. Важливо ретельно скрутити струдель у рулет, перед тим наповнивши його начинкою. Апетитний десерт слід змастити розтопленим вершковим маслом. Випікати струдель потрібно у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25 – 30 хвилин.

Секрети приготування ідеального штруделя

Для того, щоб приготувати апетитний штрудель із тонким та ніжним тістом, існує одна проста хитрість: його потрібно гарно розтягнути. Найкраще це робити за допомогою рушника. Для цього всипте на рушник трохи борошна та помістіть на нього тісто. Важливо зробити тісто якомога тоншим і працювати швидко, щоб воно не обвітрилося.

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