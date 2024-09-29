Найдавніший рецепт штруделя датується 1696 роком. Він написаний від руки та збережений у кулінарній книзі Віденської бібліотеки імені Ратхауза. Такий смаколик був надзвичайно популярним за часів Австро-Угорщини, тому не дивно, що саме ця випічка є однією з візитівок Галичини. А приготуємо ми його за рецептом, який представило ВВС.
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Штрудель
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 250 грамів борошна;
– 3/4 склянки води;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка олії;
– 1 куряче яйце;
– 2 краплі оцту;
начинка:
– 1 кілограм вишні;
– 100 грамів цукру;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 60 грамів волоських горіхів;
– 1 столова ложка крохмалю;
– 2 – 3 столові ложки білих сухарів;
– 1 чайна ложка кориці;
– 3 столові ложки масла.
Приготування:
- Перед початком замішування тіста слід просіяти борошно із сіллю.
- У борошно влити олію, дві краплі оцту, воду та яйце. Всі інгредієнти змішайте до однорідності та замішайте тісто. Для вдалого тіста слід використовувати лише холодну воду.
- Сформуйте тісто у кулю. Накрийте рушником і залиште на годину у теплому місці.
- Коли мине виділений час, слід ретельно розкачати тісто. Має вийти коло діаметром приблизно 27 сантиметрів. Круговими рухами розтягуйте тісто від центру до країв.
- Якщо у процесі розтягування на тісті утворюються дірки, їх можна закрити тоненькою латочкою із тіста.
- Присипте отриману паляницю сухарями.
- Для начинки слід видалити кістки з вишень та додати до них цукор, ванільний цукор, дрібно посічені волоські горіхи, корицю та крохмаль. Всі інгредієнти ретельно перемішайте.
- Важливо ретельно скрутити струдель у рулет, перед тим наповнивши його начинкою.
- Апетитний десерт слід змастити розтопленим вершковим маслом. Випікати струдель потрібно у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25 – 30 хвилин.
Секрети приготування ідеального штруделя
Для того, щоб приготувати апетитний штрудель із тонким та ніжним тістом, існує одна проста хитрість: його потрібно гарно розтягнути. Найкраще це робити за допомогою рушника. Для цього всипте на рушник трохи борошна та помістіть на нього тісто. Важливо зробити тісто якомога тоншим і працювати швидко, щоб воно не обвітрилося.
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