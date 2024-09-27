Смажене морозиво – це оригінальний десерт, який точно приголомшить ваших рідних та близьких. Його батьківщиною вважають Францію, хоча великої популярності він набув і в США, розповідає food and mood.
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Рецепт смаженого морозива
Час: 20 хвилин + 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 50 грамів морозива;
– склянка борошна;
– 1 яйце;
– склянка холодної води;
– чайна ложка соди;
– чайна ложка ванільного екстракту;
– олія для смаження.
Приготування:
- Тацю застеляємо пергаментом. Викладаємо на неї кульки морозива і ставимо на 1 годину в холодильник.
- Просіюємо борошно з содою, додаємо яйце та збиваємо.
- Додаємо воду і ванілін, вимішуємо тісто. Ставимо тісто у миску з льодом.
- У фритюрниці розігріваємо олію.
- Кульки морозива опускаємо в кляр і швидко обсмажуємо в киплячій олії до золотистого кольору.
- Викладаємо на кілька секунд на паперовий рушник, обвалюємо в цукровій пудрі та одразу подаємо.
Смачного!
Свій шматочок отримають всі: як легко поділити торт на більшу кількість гостей.