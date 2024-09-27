Смажене морозиво – це оригінальний десерт, який точно приголомшить ваших рідних та близьких. Його батьківщиною вважають Францію, хоча великої популярності він набув і в США, розповідає food and mood.

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Рецепт смаженого морозива

Час: 20 хвилин + 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 50 грамів морозива;

– склянка борошна;

– 1 яйце;

– склянка холодної води;

– чайна ложка соди;

– чайна ложка ванільного екстракту;

– олія для смаження.

Приготування:

Тацю застеляємо пергаментом. Викладаємо на неї кульки морозива і ставимо на 1 годину в холодильник. Просіюємо борошно з содою, додаємо яйце та збиваємо. Додаємо воду і ванілін, вимішуємо тісто. Ставимо тісто у миску з льодом. У фритюрниці розігріваємо олію. Кульки морозива опускаємо в кляр і швидко обсмажуємо в киплячій олії до золотистого кольору. Викладаємо на кілька секунд на паперовий рушник, обвалюємо в цукровій пудрі та одразу подаємо.

Смачного!

Свій шматочок отримають всі: як легко поділити торт на більшу кількість гостей.