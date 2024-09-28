Неймовірне поєднання квасолі та картоплі можна перетворити на вишукану закуску, повідомляє Beszamel. Цей паштет точно стане постійним гостем на вашій кухні.
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Паштет з квасолі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка білої квасолі;
– 2 – 3 картоплини;
– 1 зубчик часнику;
– лимонного соку – до смаку;
– сіль і перець – до смаку;
– кілька листочків свіжого коріандру (за бажанням);
– 2 столові ложки густого натурального йогурту.
Приготування:
- Картоплю почистіть, наріжте кубиками та варіть в підсоленій воді 10 хвилин, потім відцідіть і розімніть.
- Змішайте картоплю з квасолею, коріандром, лимонним соком і часником і подрібніть.
- До картопляної маси додати йогурт, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.
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