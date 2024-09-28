Неймовірне поєднання квасолі та картоплі можна перетворити на вишукану закуску, повідомляє Beszamel. Цей паштет точно стане постійним гостем на вашій кухні.

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Паштет з квасолі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 банка білої квасолі;
– 2 – 3 картоплини;
– 1 зубчик часнику;
– лимонного соку – до смаку;
– сіль і перець – до смаку;
– кілька листочків свіжого коріандру (за бажанням);
– 2 столові ложки густого натурального йогурту.

Приготування:

  1. Картоплю почистіть, наріжте кубиками та варіть в підсоленій воді 10 хвилин, потім відцідіть і розімніть.
  2. Змішайте картоплю з квасолею, коріандром, лимонним соком і часником і подрібніть.
  3. До картопляної маси додати йогурт, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.

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