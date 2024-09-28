Неймовірне поєднання квасолі та картоплі можна перетворити на вишукану закуску, повідомляє Beszamel. Цей паштет точно стане постійним гостем на вашій кухні.

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Паштет з квасолі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка білої квасолі;

– 2 – 3 картоплини;

– 1 зубчик часнику;

– лимонного соку – до смаку;

– сіль і перець – до смаку;

– кілька листочків свіжого коріандру (за бажанням);

– 2 столові ложки густого натурального йогурту.

Приготування:

Картоплю почистіть, наріжте кубиками та варіть в підсоленій воді 10 хвилин, потім відцідіть і розімніть. Змішайте картоплю з квасолею, коріандром, лимонним соком і часником і подрібніть. До картопляної маси додати йогурт, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.

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