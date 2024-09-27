Європейська комісія дала Туреччині та Німеччині 6 місяців для врегулювання їхньої суперечки щодо "права" на донер-кебаб. Про це повідомляє The Economist.

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Між Туреччиною й Німеччиною суперечка через донер-кебаб

Прагнучи захистити свою кулінарну спадщину, Туреччина офіційно звернулася до ЄС з проханням визнати кебаб гарантованою традиційною особливістю (TSG).

У разі схвалення, це означатиме, що лише кебаби, приготовані відповідно до специфічних турецьких рецептів, включаючи певні види м'яса, такі як яловичина, курка та баранина, будуть класифікуватися як автентичні кебаби "донер". Примітно, що телятина та індичка будуть виключені з цієї класифікації.

Німеччина виступила проти пропозиції Туреччини, підкресливши значні відмінності між кулінарними інтерпретаціями "донера" у двох країнах.

Яка різниця між ними?

У Туреччині популярну страву, відому як донер, зазвичай подають або на рисовій подушці, або загорнувши в лаваш, разом зі смаженою картоплею, помідорами та гострим перцем. У Стамбулі часто можна побачити розплавлений сир як додаткову приправу.

Тоді як німецька версія зазвичай подається загорнутою у піту, посипається капустою чи листям салату із різними соусами.



У Німеччині донер-кебаб подають у піті / Фото Unsplash

Єврокомісія дала країнам 6 місяців для компромісу

19 вересня Європейська комісія оголосила про шестимісячний термін для досягнення компромісу між зацікавленими сторонами. Якщо вони не зможуть дійти згоди протягом цього часу, Комісія самостійно визначить статус TSG для донеру.

У разі перемоги Туреччини, європейський варіант кебаба "донер" може незабаром потребувати нової назви. Така потенційна зміна пов'язана з тим, що ринок цієї страви є значним: щорічні продажі в Європі сягають приблизно 3,5 мільярда євро, з яких 2,3 мільярда євро припадає на одну лише Німеччину.