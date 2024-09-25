Деруни – одна з тих простих страв, яка завжди викликає приємні спогади, інформує Pysznosci. Їх часто робили наші бабусі та мами, проте існує простий та універсальний рецепт, який вийде у кожного!
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Універсальний рецепт дерунів
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 1 – 2 яйця;
– 3 – 4 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка вершків (за бажанням);
– сіль і перець – до смаку;
– цибуля (за бажанням);
– масло для смаження.
Приготування:
- Почистіть і натріть картоплю або скористайтеся кухонним комбайном.
- Не перемішуйте її та відставте на п’ять хвилин. Потім злийте сік, що зібрався.
- Додайте борошно і яйце, а також дрібно нарізану цибулю і вершки за бажанням.
- Перемішайте тісто. Приправте його сіллю і перцем. На сковороді розігрійте олію.
- Смажте тонкі млинці до золотистого кольору з двох сторін. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб він вбрав зайвий жир.
Як приготувати ідеальні деруни
Купуйте правильну картоплю. Вона повинна бути борошниста і мати високий вміст крохмалю. Тоді млинці не вберуть занадто багато жиру і будуть хрусткими.
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