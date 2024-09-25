Деруни – одна з тих простих страв, яка завжди викликає приємні спогади, інформує Pysznosci. Їх часто робили наші бабусі та мами, проте існує простий та універсальний рецепт, який вийде у кожного!

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Універсальний рецепт дерунів

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 1 – 2 яйця;

– 3 – 4 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка вершків (за бажанням);

– сіль і перець – до смаку;

– цибуля (за бажанням);

– масло для смаження.

Приготування:

Почистіть і натріть картоплю або скористайтеся кухонним комбайном. Не перемішуйте її та відставте на п’ять хвилин. Потім злийте сік, що зібрався. Додайте борошно і яйце, а також дрібно нарізану цибулю і вершки за бажанням. Перемішайте тісто. Приправте його сіллю і перцем. На сковороді розігрійте олію. Смажте тонкі млинці до золотистого кольору з двох сторін. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб він вбрав зайвий жир.

Як приготувати ідеальні деруни

Купуйте правильну картоплю. Вона повинна бути борошниста і мати високий вміст крохмалю. Тоді млинці не вберуть занадто багато жиру і будуть хрусткими.

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