Кухарка Ольга Рябенко показала своїм підписникам, як швидко приготувати смачні малосольні помідори, які сподобаються всім. Спробуйте й ви цей нашумілий рецепт, результат якого можна оцінити вже за 2 доби.

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Рецепт малосольних помідорів

Час: приготування – 10 хвилин, результат – 2 доби

приготування – 10 хвилин, результат – 2 доби Порція: на 1 кілограм

Інгредієнти:

– помідори невеликі – 1 кілограм;

– кріп;

– часник – 2 головки;

– газована вода – 2 літри;

– сіль – 6 столових ложок;

– цукор – 2 столових ложок.

Як зробити такі малосольні помідорки: дивіться відео

Приготування:

Помідори помийте та глибоко проколіть виделкою.

На дно банки викладіть кріп, часник і частину помідорів. Знову кріп, часник і помідори, поки не заповните банку.

Всипте сіль та цукор. На 1 літр води 3 столових ложки солі. Залийте все газованою водою та закрийте посуд кришкою.

Поставте в холодильник або залиште в кімнатній температурі на 2 доби. За декілька днів їх вже можна куштувати!

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