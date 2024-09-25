Кухарка Ольга Рябенко показала своїм підписникам, як швидко приготувати смачні малосольні помідори, які сподобаються всім. Спробуйте й ви цей нашумілий рецепт, результат якого можна оцінити вже за 2 доби.
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Рецепт малосольних помідорів
- Час: приготування – 10 хвилин, результат – 2 доби
- Порція: на 1 кілограм
Інгредієнти:
– помідори невеликі – 1 кілограм;
– кріп;
– часник – 2 головки;
– газована вода – 2 літри;
– сіль – 6 столових ложок;
– цукор – 2 столових ложок.
Як зробити такі малосольні помідорки: дивіться відео
Приготування:
- Помідори помийте та глибоко проколіть виделкою.
- На дно банки викладіть кріп, часник і частину помідорів. Знову кріп, часник і помідори, поки не заповните банку.
- Всипте сіль та цукор. На 1 літр води 3 столових ложки солі. Залийте все газованою водою та закрийте посуд кришкою.
- Поставте в холодильник або залиште в кімнатній температурі на 2 доби. За декілька днів їх вже можна куштувати!
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