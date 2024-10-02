Для того, щоб позбутися бруду на печерицях, не обов'язково використовувати воду. Є ще один надійний спосіб, який не вплине на подальший смак грибів, повідомляє Ukr.Media.

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Як легко очистити печериці

Найперше вам потрібен контейнер, в який ми складемо гриби. Переконайтеся, що вони не лежать дуже щільно.

Інгредієнт, що пасує до всього / Фото Pixabay

Тепер беремо 4 – 5 столових ложки борошна, рівномірно засипаємо в контейнер та закриваємо посуд. Після цього злегка струшуємо контейнер, щоб борошно покрило всі гриби.

Останній крок – акуратно струшуємо борошно з грибів паперовою серветкою. Не бійтеся, що трішки борошна залишиться на грибах, на їх подальшу обробку та смак воно не вплине жодним чином.

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