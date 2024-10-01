Повітряні сирники мають здатність швидко опадати, тому це потрібно врахувати при їх приготуванні. Однак є спосіб приготувати десерт таким чином, щоб він залишався об'ємним тривалий час, розповідає портал Pysznosci.

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Увесь секрет – у додаванні збитих солодких вершків і білкової піни. Тільки не треба перемішувати інгредієнти надто довго, інакше сирник вийде надто об'ємним і трісне.

Рецепт повітряного та ніжного сирника

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм коров'ячого сиру;

– 5 яєць;

– 400 грамів вершків (30%);

– 1,5 склянки цукрової пудри;

– маленька упаковка ванільного цукру;

– 2 крем-пудинги.

Приготування:

Відокремлюємо жовтки від білків. Сир змішуємо з цукровою пудрою та ваніліном. Вимішуємо і поступово додаємо жовтки і пудинги. Не треба вимішувати суміш надто довго. Охолоджені вершки та білки збиваємо до міцної піни. Поволі додаємо вершки та сирної маси, помішуючи міксером на малій швидкості. Так само повторюємо з білками. Форму застеляємо папером для випічки, змащуємо маслом та виливаємо в неї суміш. Випікаємо 1 годину при 200 градусах.

Смачного!

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