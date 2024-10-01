Повітряні сирники мають здатність швидко опадати, тому це потрібно врахувати при їх приготуванні. Однак є спосіб приготувати десерт таким чином, щоб він залишався об'ємним тривалий час, розповідає портал Pysznosci.
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Увесь секрет – у додаванні збитих солодких вершків і білкової піни. Тільки не треба перемішувати інгредієнти надто довго, інакше сирник вийде надто об'ємним і трісне.
Рецепт повітряного та ніжного сирника
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм коров'ячого сиру;
– 5 яєць;
– 400 грамів вершків (30%);
– 1,5 склянки цукрової пудри;
– маленька упаковка ванільного цукру;
– 2 крем-пудинги.
Приготування:
- Відокремлюємо жовтки від білків.
- Сир змішуємо з цукровою пудрою та ваніліном. Вимішуємо і поступово додаємо жовтки і пудинги. Не треба вимішувати суміш надто довго.
- Охолоджені вершки та білки збиваємо до міцної піни.
- Поволі додаємо вершки та сирної маси, помішуючи міксером на малій швидкості. Так само повторюємо з білками.
- Форму застеляємо папером для випічки, змащуємо маслом та виливаємо в неї суміш.
- Випікаємо 1 годину при 200 градусах.
Смачного!
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